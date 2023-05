Ubisoft affiche sa plus grosse perte opérationnelle annuelle, maintient ses objectifs

(Reuters) - Le fabricant français de jeux vidéo Ubisoft a maintenu mardi ses prévisions pour l'exercice 2023-2024, évoquant un regain d'intérêt pour les titres à succès, après avoir enregistré la plus grosse perte opérationnelle de son histoire.

Le fabricant de la franchise à succès "Rainbow Six" a affiché une perte opérationnelle non-IFRS de 500,2 millions d'euros pour l'ensemble de l'exercice 2022-2023, conformément à l'objectif annoncé en janvier, en raison de la détérioration de l'économie et des retards dans la production de jeux.

L'entreprise familiale a été pénalisée par des retards et des annulations de jeux ces dernières années, et a enregistré une dépréciation estimée à environ 500 millions d'euros en 2022 en raison des dépenses de recherche et de développement.

"Dans le cadre de la réallocation progressive de notre capital, nous prévoyons notamment d’augmenter le nombre de talents travaillant sur la marque Assassin’s Creed de 40% au cours des prochaines années", a déclaré Yves Guillemot, cofondateur et directeur général d'Ubisoft, dans un communiqué.

La société est passée sous la barre des 20.000 employés, a dit la société mardi, contre 20.700 fin septembre, après l'annonce d'un plan de réduction des coûts de 200 millions d'euros lors de son avertissement sur résultats en janvier.

Le directeur financier Frederick Duguet a indiqué lors d'une conférence de presse que 80% de la baisse des effectifs était liée à des départs volontaires non remplacés.

Le groupe a par ailleurs réaffirmé son intention d'intégrer l'intelligence artificielle (IA) générative dans le développement de ses jeux, après avoir présenté en mars "Ghostwriter", un outil d'IA interne conçu pour écrire les premières ébauches de dialogue des personnages non joueur.

L'éditeur coté à Paris a confirmé son estimation d'un bénéfice opérationnel non-IFRS annuel d'environ 400 millions d'euros, tout en prévoyant un net bookings d'environ 240 millions d'euros pour le premier trimestre.

Les prochaines sorties d'Ubisoft pour 2023-2024 comprennent Assassin's Creed Mirage, un nouvel opus de la franchise phare de la société ainsi que Skull & Bones, longtemps retardé, et Avatar : Frontiers of Pandora, bien que la société n'ait pas donné de calendrier précis.

