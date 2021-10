Uber et Carrefour étendent leur partenariat dans la livraison de courses

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Paulo Whitaker Uber Technologies et Carrefour ont annoncé mardi l'extension de leur partenariat stratégique avec le lancement d'un service de livraison de courses rapide à Paris. /Photo d'archives/REUTERS/Paulo Whitaker

Baptisé " Carrefour Sprint", le nouveau service destiné aux Parisiens sera accessible exclusivement sur l'application Uber Eats, et proposera plus de 2.000 produits essentiels livrables en 15 minutes ou moins.

Uber et Carrefour ont déjà mis en place depuis 18 mois un service de livraisons de courses en 30 minutes à travers la France. Le nouveau service offrira aux clients un autre choix pour obtenir une livraison encore plus rapide.

"Au cours des 18 derniers mois, les gens se sont de plus en plus attendus à une livraison rapide et fiable des produits de première nécessité au pas de leur porte - rien qu'en Europe, nous avons constaté une augmentation à trois chiffres de la demande de livraison de courses", a souligné Eve Henrikson, directrice générale régionale chez Uber Delivery, citée dans un communiqué.

Si le nouveau service ne sera disponible dans un premier temps que dans la capitale française, les deux groupes ont précisé qu'ils prévoyaient d'en proposer l'utilisation dans les semaines à venir à d'autres grandes villes du pays telles que Lyon, Bordeaux, Toulouse, Lille et Montpellier.

(Reportage Juliette Portala, édité par Blandine Hénault)