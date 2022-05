Uber conclut un accord avec IT Taxi pour développer son activité en Italie

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie d'Uber qui consiste à travailler avec des opérateurs de taxis établis, en tirant parti d'une reprise de la demande après le ralentissement dû à la pandémie.

Dans le cadre de l'accord avec IT Taxi, plus de 12.000 chauffeurs de taxi en Italie auront accès à la plateforme Uber. Il permettra de rendre l'application disponible dans plus de 80 nouvelles villes et de développer l'activité existante d'Uber dans des grandes villes comme Rome, Milan, Turin et Bologne.

Ce partenariat, qui débutera en juin, fait suite à des accords similaires en Espagne, en Allemagne, en Autriche, en Turquie, en Corée du Sud, à Hong Kong ainsi qu'à New York et San Francisco. L'entreprise souhaite que tous les taxis soient disponibles sur son application d'ici 2025.

"Il s'agit d'un accord véritablement historique dans l'un de nos marchés les plus importants sur le plan stratégique à l'échelle mondiale", a déclaré le PDG d'Uber, Dara Khosrowshahi.

"Nous croyons fermement que les taxis et Uber sont plus forts ensemble, et nous sommes déterminés à faire de ce partenariat un partenariat de confiance et de coopération à long terme", a-t-il ajouté.

À l'instar d'autres pays européens, l'Italie avait bloqué en 2015 l'utilisation du service Uber, qui employait des chauffeurs sans licence commerciale, à la suite de contestations judiciaires par des associations de taxis.

En Italie, Uber est actuellement présent dans huit villes, dont Rome et Milan, où il propose son service dit "Uber Black", qui met à disposition des chauffeurs professionnels dans des voitures de luxe.

(Reportage Elvira Pollina, version française Federica Mileo, édité par Sophie Louet)