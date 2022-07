Twitter traine Elon Musk devant les tribunaux pour rupture de l'accord de rachat

L'affaire médiatique se transforme en bataille juridique. Twitter a déposé mardi 12 juillet dans un tribunal du Delaware une plainte contre Elon Musk pour violation du contrat de rachat du réseau social pour 44 milliards de dollars, demandant au tribunal de l'Etat américain de contraindre le milliardaire à finaliser l'opération au prix de 54,20 dollars par action. Dans sa plainte disponible en ligne (en anglais), Twitter reproche à l'homme d'affaires d'avoir orchestré une mise en scène publique et se croire au-dessus des lois contractuelles, après avoir «proposé et ensuite signé» un accord à l'amiable de rachat.

«Moins de trois mois plus tard, Musk refuse d'honorer ses obligations vis-à-vis de Twitter et de ses actionnaires parce que l'accord qu'il a signé ne sert plus ses intérêts personnels», accuse Twitter dans le document déposé auprès du tribunal. L'équipe juridique engagée par le réseau social écrit qu'Elon Musk se croit «libre de changer d'avis, saccager la compagnie, perturber ses opérations, détruire la valeur des actionnaires, et partir». Twitter accable le milliardaire d'une «longue liste» de violations de leur accord, avec pour conséquence d'avoir «jeté un voile sur Twitter et ses activités».

Twitter assure n'avoir «violé aucune de ses obligations»

Après avoir plusieurs fois menacé de rompre l'accord de rachat approuvé fin avril, le patron de Tesla est finalement passé de la parole aux actes vendredi 8 juillet, accusant Twitter d'avoir manqué à ses obligations contractuelles en fournissant notamment des données erronées ou incomplètes sur le nombre de faux comptes. Le groupe a rejeté ces accusations, affirmant dans une lettre à la SEC en date du 10 juillet n'avoir «violé aucune de ses obligations».

Vraisemblablement peu impressionné par la plainte de Twitter, Elon Musk a ironisé sur l'action en justice en tweetant un mème de lui-même hilare. «Ils ont dit que je ne pouvais pas acheter Twitter. Puis ils n'ont pas voulu divulguer les informations sur les robots. Maintenant ils veulent me forcer à acheter Twitter au tribunal. Maintenant ils doivent divulguer l'info robot au tribunal», peut-on lire sur le tweet, toujours en ligne.

L'action du réseau social a dégringolé mardi à 34,06 dollars, contre plus de 50 dollars lorsque l'offre de rachat d'Elon Musk a été acceptée fin avril par le conseil d'administration de Twitter.

avec Reuters (Reportage Tom Hals; version française Jean Terzian)