TWB récompense deux start-up

L’expert de la conduite de projets R&D en biotechnologies industrielles TWB a présenté les deux start-up victorieuses de la cinquième édition du TWB Start-up Day qui s’est déroulé le 21 juin 2022. Il s’agit des sociétés Ambrosia et Dionymer, vainqueurs respectifs des concours « Fast Trac kit ! » et « Go for it ! ». Le premier prix est à destination des sociétés de moins de huit ans en phase de développement, et le second vise les entrepreneurs au stade de l’idée et de la création.

Transformer les sucres industriels en sucres faibles en calories

Ambrosia Bio, start-up israélienne, a remporté le concours « Fast Trac kit ! » grâce à sa plateforme technologique permettant de concevoir des enzymes permettant de transformer les sucres industriels en sucres rares à faible teneur en calories. Ainsi, la société aide les fabricants de sucre, d’amidon et de jus de fruits à répondre à la demande des consommateurs. À savoir, des produits avec moins de sucre sans pour autant affecter l’expérience gustative. « Nous sommes très heureux de remporter le concours car il représente la première étape de notre collaboration avec TWB et nous sommes impatients de commencer à travailler avec ses experts et partenaires. Le surpoids et l’obésité ne sont peut-être pas des maladies infectieuses, mais ils ont atteint des proportions épidémiques dans le monde entier. Ensemble, nous pourrions améliorer le procédé de production et fournir une solution rentable contre les maladies liées au surpoids », a commenté Ziv Zwighaft, fondateur et p-dg d’Ambrosia Bio. En remportant ce concours, la société empoche 50 000 euros sous la forme de prestations effectuées sur les plateaux technologiques de TWB, et des opportunités de communication offertes par Bioeconomy For Change et Agri Sud-Ouest Innovation.

Valoriser les déchets organiques

La start-up bordelaise Dionymer a remporté le concours « Go for It ! » en faisant le pari de l’économie circulaire. Elle a mis au point une technologie permettant de valoriser les déchets organiques en matériaux polymères biodégradables, notamment des polyesters, ce qui permettrait ainsi de remplacer les composés pétrosourcés. « Nous sommes très heureux et fiers de recevoir ce prix. Il signifie beaucoup pour nous et confirme notre capacité à avoir un véritable impact. Avec le soutien de TWB et de son écosystème, nous allons pouvoir accélérer et monter en échelle pour accomplir notre objectif : utiliser les déchets organiques pour alimenter une industrie chimique réellement circulaire », a déclaré Thomas Hennebel, co-fondateur et p-dg de Dionymer. Grâce à ce prix, la société bénéficiera de quatre journées de mentorat fournies par TWB, son réseau d’industriels et d’investisseurs.

La collaboration, fer de lance du développement des biotechs

Cet événement a réuni dix conférenciers et près de 200 professionnels du secteur de la biotechnologie en provenance de douze pays. Cela a permis des échanges autour des innovations du domaine : des chaînes de valeur du carbone renouvelable et durable aux nouveaux matériaux en passant par le cuir alternatif et la viande cellulaire. Cette journée a surtout été l’occasion de mettre l’accent sur la nécessité de collaboration au sein du secteur. Si cela a été pointé par Rasmus Von Gottberg, responsable du développement chez Genomatica, et David Sourdive, vice-président exécutif de Cellectis (tous deux conférenciers), Olivier Rolland, directeur exécutif de TWB, a insisté sur ce point : « La demande des consommateurs pour des solutions durables et écoresponsables est grandissante, et avec elle, celle d’une plus grande rentabilité de la part des industriels. Pour y parvenir, la collaboration entre start-up, chercheurs, investisseurs et industriels est essentielle ». C’est pourquoi, cette année, un temps d’échange a été mis en place afin de permettre aux participants de cette journée de se rencontrer. Une visite des locaux de TWB et du CRITT Bio-Industries a également été organisée. L’objectif était de favoriser les collaborations et les discussions entre les différents acteurs de la chaîne de valeur.