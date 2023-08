Tunisie, les tendances du marché des industries du futur pour l'industrie manufacturière

La Tunisie tient une place forte dans les activités automobiles (80 000 emplois et 2,5 Mds € d’exportations) et aéronautiques (1 300 emplois et 200 M € d’exportations) avec la présence de filiales de groupe industriel comme Aéroprotec Tunis, Industries Aéronautique Tunisienne (IAT) ou Surfaprotec, toutes membres du Gitas et opérant toutes dans le domaine du traitement de surface et peinture avec leur maison mère en France. L'industrie tunisienne est fortement connectée aux chaines de productions européennes et engagée dans une politique de décarbonation afin de respecter les exigences de ses clients en termes de réduction de l'impact carbone, de RSE et de respect des exigences environnementales.