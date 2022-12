TSMC lance sa production de micropuces de 3 nanomètres et rattrape ainsi Samsung

Taïwan et sa maîtrise de l’infiniment petit ont encore frappé. Le fabricant Taïwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC), leader mondial des semi-conducteurs, a indiqué jeudi 29 décembre 2022 qu’il allait débuter la production à grande échelle de micropuces gravées en 3 nanomètres ; des composants très attendus et destinés, notamment, aux appareils utilisant le réseau 5G. Plus petites et extrêmement novatrices, ces puces consommeront moins d’énergie et offriront une meilleure performance que celles actuellement disponibles sur le marché, d’une épaisseur de 5 à 7 nm. L’industriel précise que, par rapport à une micropuce de 5 nm, son produit offrira une réduction de puissance de 30 à 35 % et un gain de densité de l’ordre de 60 %. Il possèdera également la technologie FinFlex qui apportera une plus grande flexibilité aux concepteurs lors de la fabrication des puces.

TSMC prévoit déjà les puces de 2 nm

