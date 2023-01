TSMC coupe dans ses investissements face à la faible demande de puces

TAIPEI (Reuters) - Le fabricant taïwanais de puces TSMC a prévenu jeudi d'une baisse jusqu'à 5% de son chiffre d'affaires au premier trimestre et annoncé une réduction de ses investissements annuels, le principal fournisseur d'Apple s'attendant à une baisse de la demande liée au ralentissement de l'économie mondiale.

L'avertissement de TSMC, qui a vu ses bénéfices bondir au quatrième trimestre, témoigne de l'ampleur du ralentissement marqué du secteur technologique mondial, confronté à la détérioration de la demande des consommateurs provoquée par des taux d'inflation et d'intérêt élevés et un ralentissement économique.

TSMC prévoit toutefois un retour de la croissance au second semestre 2023.

"Nous prévoyons que le cycle des semi-conducteurs atteindra son point le plus bas au cours du premier semestre et qu'il se redressera au cours du second semestre de 2023", a déclaré le directeur général du groupe C.C. Wei, ajoutant que le rebond serait stimulé par le lancement de nouveaux produits tels que ceux intégrant l'intelligence artificielle.

Le fabricant de puces a annoncé que ses dépenses d'investissement en 2023 diminueraient dans une fourchette entre 32 milliards et 36 milliards de dollars (29,7 milliards et 33,5 milliards d'euros), par rapport aux 36,3 milliards de dollars dépensés en 2022.

Le chiffre d'affaires du premier trimestre devrait se situer entre 16,7 milliards et 17,5 milliards de dollars, contre 17,57 milliards de dollars à la même période un an plus tôt.

La position dominante de TSMC sur le marché des puces a longtemps protégé le groupe de tout ralentissement. Mais la détérioration accrue du contexte économique pourrait le rattraper, le trimestre en cours étant susceptible de marquer la première baisse des ventes de TSMC en quatre ans.

