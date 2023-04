TSMC ajuste à la baisse son plan d’expansion de la production de puces pour l’automobile

Une bonne nouvelle pour l’automobile. Les tensions d’approvisionnements en puces dans ce secteur tendent à s’atténuer, avec la perspective de mettre fin à près de trois ans de pénurie. C’est-ce que laissent espérer les propos de C.C Weil, directeur général de TSMC, plus gros fondeur mondial de semi-conducteurs. «La demande dans l’automobile reste soutenue chez TSMC, affirme-t-il lors de la présentation des résultats du premier trimestre 2023 ce jeudi 20 avril 2023. Mais nous commençons à apercevoir les premiers signes de ralentissement. Il est possible que le marché revienne à une situation d’équilibre entre l’offre et la demande au second semestre 2023.»

