Tsinghua Unigroup, l’empire chinois des puces, vacille, au grand dam de la Chine

Le groupe Tsinghua Unigroup, qui incarne l’espoir de la Chine de disposer d’une industrie des puces à la hauteur de sa puissance industrielle, s’effondre. Dans un communiqué publié le 9 juillet 2021, il annonce avoir été notifié par le tribunal populaire intermédiaire numéro 1 de Pékin de la demande de ses créanciers de son placement en redressement judiciaire. Ils estiment que le groupe ne peut plus honorer ses échéances de prêt et d’obligations, et que ses actifs ne sont plus suffisants pour couvrir toutes les dettes et font manifestement défaut.