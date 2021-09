TRUMPF : TruConnect, les clés de la Smart Factory pour ses clients

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Comment présenter la solution TruConnect de TRUMPF ?

Samy El Jallab : La solution TruConnect a été mise en place suite à l’évolution des besoins de nos clients recherchant non plus aujourd’hui auprès de nous que de simples machines mais des solutions complètes. Avec la digitalisation, des attentes nouvelles ont émergé autour des critères de traçabilité, de suivi, de réactivité. TruConnect répond à toute cette évolution. Et c’est tout un ensemble : machine, logiciels et services (accompagnement en termes d’e-management, gestion de l’opération de A à Z avec des chefs de projet, services connexes comme les formations, l’accompagnement à l’utilisation, etc.)

À qui s’adresse-t-elle ?

Samy El Jallab : L’avantage de notre solution est qu’elle s’adresse à tous nos clients, des sous-traitants aux fabricants et qu’elle est totalement modulable, pouvant se lier de la sorte à toutes les problématiques. Nos clients peuvent ainsi entamer progressivement leur transformation vers leur Smart Factory, à leur rythme, étape par étape.

TRUMPF est également fournisseur de solutions digitales, un impératif aujourd’hui n’est-ce pas ?

Samy El Jallab : L’aspect digital logiciels est devenu crucial dans l’achat d’une machine. TRUMPF l’a bien compris et a investi sur TruConnect mais plus largement dans la R&D logiciels. Nos logiciels ne sont plus uniquement tournés vers la programmation de nos machines mais également vers le suivi de production et la remontée instantanée des données de celles-ci. Des passerelles existent avec nos logiciels ce qui permet également nos clients de connecter les solutions TRUMPF à leurs systèmes existants. Ces différentes avancées nous permettent de répondre aux besoins actuels et futurs de nos clients.

