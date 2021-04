TRUMPF - Quand la fonction de leader rime avec celle de visionnaire

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite

Ses innovations sont utilisées dans tous les secteurs et ses solutions logicielles ouvrent la voie de l’Usine du futur. En l’espace d’un siècle le groupe familial TRUMPF, qui affiche 3,5 milliards de chiffres d’affaires et un effectif global de 14 325 collaborateurs, s’est hissé en tant que leader du marché de la technologie des machines-outils et des lasers industriels.

Préchauffage à 500 °C

Seul constructeur au monde à proposer toutes les technologies laser pour la fabrication additive : Laser Métal Déposition et Laser Métal Fusion, Trumpf TRUMPF est pionnier sur cette dernière technologie. L’entreprise a en effet été la première à développer un procédé de fabrication additive qui permet d’assembler une pièce progressivement sur un lit de poudre. Idéal pour la fabrication de pièces complexes, fines qui ne peuvent pas être produites par le fraisage, ou le tournage, ce procédé est très apprécié dans le secteur médical et aéronautique notamment. Les solutions déclinées sur ce principe s’articulent autour d’une gamme de machines automatiques ou semi-automatiques, telles que son imprimante 3D industrielle, la TruPrint 5000, qui intègre par exemple une fonction de préchauffage jusqu’à 500 °C pour garantir un processus de construction plus robuste notamment pour éviter les fissures lors de l’impression.

Double laser

Sa dernière-née, baptisée TruPrint 3000, basée sur la fusion laser à lit de poudre est capable de traiter tous les matériaux soudables, tels que les aciers, les alliages à base de nickel, mais aussi le titane, l’aluminium… Elle peut surtout être équipée d’un second laser, qui non content de réduire le coût des pièces, double la productivité. Son optimisation du flux de gaz inerte permet d’améliorer la qualité des pièces imprimée et sa fonction de surveillance de bain de fusion améliorée, est un gage de qualité pour l’impression 3D des pièces.

