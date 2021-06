Trump dénonce l'immigration et appelle à voter pour les républicains lors d'un meeting dans l'Ohio

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © GAELEN MORSE Trump a dénoncé l'immigration et a appellé à voter pour les républicains lors d'un meeting dans l'Ohio. /Photo prise le 26 juin 2021/REUTERS/Gaelen Morse

WELLINGTON, Ohio (Reuters) - Lors de son premier meeting depuis son départ de la Maison blanche, l'ancien président américain Donald Trump a fustigé samedi les politiques d'immigration de l'administration Biden et a exhorté ses partisans à aider les républicains à reprendre la majorité au Congrès.

Alors que Donald Trump a prononcé des discours lors d'événements républicains organisés depuis sa défaite électorale face au président démocrate Joe Biden, ce meeting dans un Etat qu'il a remporté lors de l'élection présidentielle de 2020 marque un retour au type de rassemblements de masse qui ont été essentiels pour conserver le soutien de sa base électorale.

Donald Trump a quitté ses fonctions au lendemain de l'attaque meurtrière du 6 janvier menée par ses partisans contre le Capitole américain, peu après un discours dans lequel il avait répété ses affirmations mensongères selon lesquelles sa défaite électorale était le résultat d'une fraude. Il a survécu à une seconde procédure en destitution et a gardé une large influence sur le Parti républicain, en laissant ouverte la question de savoir s'il se représentera en 2024.

Il a fait miroiter cette possibilité samedi à la foule. "Nous avons gagné les élections deux fois et il est possible que nous devions les gagner une troisième fois. C'est possible", a-t-il déclaré.

Donald Trump a remporté l'élection présidentielle de 2016 contre l'ancienne secrétaire d'Etat Hillary Clinton. Il a perdu face à Joe Biden en 2020.

Samedi, devant une foule de milliers de partisans enthousiastes, Donald Trump a mis en avant certains de ses griefs habituels, en critiquant les élections américaines et en mettant particulièrement l'accent sur le nombre croissant d'immigrants qui entrent aux Etats-Unis par leur frontière sud.

"Vous avez des millions de personnes qui entrent dans notre pays. Nous n'avons aucune idée de qui ils sont. Joe Biden fait exactement le contraire de ce que nous avons fait", a-t-il déclaré.

L'administration Biden a qualifié d'inhumaines les politiques d'immigration de Donald Trump.

Tout en restant vague sur ses projets politiques, l'ancien président s'est exprimé avec force pour que son parti reprenne le contrôle de la Chambre des représentants et du Sénat .

"Nous allons reprendre la Chambre, nous allons reprendre le Sénat, et nous allons reprendre l'Amérique, et nous allons le faire bientôt", a-t-il déclaré.

Les majorités très étroites des démocrates dans les deux chambres du Congrès seront en jeu lors des élections de mi-mandat de 2022 et l'histoire favorise les chances des républicains de gagner des sièges lors de ces scrutins.

Dans l'Ohio, Donald Trump a fait campagne pour l'ancien assistant à la Maison blanche Max Miller, qui se présente contre le républicain siégeant à la Chambre des représentants Anthony Gonzalez, l'un des 10 républicains de la Chambre qui a voté pour la mise en accusation de Donald Trump après l'attaque du 6 janvier.

Donald Trump a promis de faire campagne contre ces 10 républicains. Il a également soutenu un opposant à la sénatrice Lisa Murkowski, la seule des sept républicains du Sénat ayant voté pour sa condamnation lors de son procès en destitution en janvier, et qui doit être réélue en 2022.

Le meeting de Wellington, à environ 64 km au sud-ouest de Cleveland, était la première de trois apparitions publiques prévues par Donald Trump. Elles seront suivies d'un voyage à la frontière américano-mexicaine avec le gouverneur du Texas Greg Abbott le 30 juin et d'un rassemblement à Sarasota, en Floride, le 3 juillet.

Ses partisans ont dit qu'ils espéraient que Donald Trump utiliserait ces événements pour aider à unifier le parti derrière des candidats au Congrès partageant les mêmes idées

(avec Jeff Mason et Mike Stone; version française Camille Raynaud)