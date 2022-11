Trophées Responsible Care : sept lauréats pour le cru 2022

L’association professionnelle France Chimie et ses douze déclinaisons régionales se sont réunies à Paris, le 23 novembre 2022, pour une grande séance de brainstorming. À cette occasion, s’est aussi tenue la remise des Trophées Responsible Care nationaux 2022 afin de donner une illustration concrète à ce programme international qui est aujourd’hui présenté comme le grand référentiel sectoriel RSE des entreprises de la chimie. Pour ce cru 2022, une quarantaine de dossiers ont été présentés à un jury constitué d’industriels de la chimie, de parties prenantes et placé sous la présidence de Frédéric Fournet, directeur général d’Alsachimie. Certains de ces dossiers avaient déjà concouru à l’échelon régional à l’occasion de l’organisation de trophées locaux. Sept dossiers ont été retenus pour leurs actions remarquables et innovantes dans plusieurs registres : santé, sécurité, environnement, énergie, social et collaboration gagnante.

Ainsi, Axplora, la nouvelle société née de la fusion entre Novasep et Pharmazell, a reçu le trophée Santé pour la réalisation d’un système d’aspiration pour le chargement de fûts de produits dangereux, dans son usine de Mourenx (Pyrénées-Atlantiques).

