Trophées du plasturgiste : trois lauréats en 2022

“Nous vous remercions pour cette proposition mais après réflexion nous ne souhaitons pas recevoir ce prix. La conjoncture actuelle est très difficile. Les articles qui pourraient suivre (…) auraient un impact négatif auprès de nos clients qui ont du mal à accepter l’inflation actuelle des coûts”. Ce message reçu par la rédaction de Plastiques & Caoutchoucs Magazine quelques jours avant la cérémonie de remise des Trophées du plasturgiste 2022 illustre la période compliquée que traverse aujourd'hui la plasturgie, entre l’explosion des coûts de l’énergie et toutes les conséquences économiques indirectes découlant de la crise sanitaire.

Pas de lauréat donc cette année dans la catégorie Performance économique ! Mais tout de même trois autres prix remis par les partenaires Premium de l’événement, l’Union des transformateurs de polymères Polyvia, représentée par son directeur du développement durable Marc Madec, et le pôle de compétitivité Polyméris, par son directeur général, Patrick Vuillermoz.

Dans la catégorie Croissance, c’est la société Francia, spécialiste de l'injection, qui a décroché la palme. Le prix a été remis à Ivan Audouard, son président. Ce dernier a réorganisé la société en pariant sur les technologies numériques de l’industrie 4.0 dans l’usine et en misant sur l’innovation permanente. “ Nous enregistrons aujourd’hui 9 millions de chiffres d’affaires en travaillant plus de 200 polymères. Après la reprise de l’entreprise en 2017, nous avons réalisé avec succès une opération de croissance externe en 2019. Francia a la chance de compter dans ses rangs beaucoup de personnes engagées. Basés à Oyonnax, nous bénéficions également d’un environnement très favorable”, a déclaré Ivan Audouard sur scène.

C’est Rivulis Irrigation, spécialisée dans la micro-irrigation par goutteurs en ligne, gaines goutte à goutte, arroseurs, vannes, etc., qui a remporté le Trophée du Développement à l’International. Le prix a été remis à Thierry Haller, directeur général Europe et Afrique. “Grâce à nos gaines en PE, la micro-irrigation des plantes permet à la fois d’économiser de l’eau mais également de l’énergie car nos systèmes fonctionnent à très faible pression. Aujourd’hui nous parvenons à proposer jusqu’à 50 % de recyclé sur certains produits et nous étudions les possibilités existantes de matériaux biodégradables”, a précisé M. Haller.

Le Prix du Jury a été attribué à Knauf Centre Est. L’entreprise est spécialisée dans les nouvelles solutions d’isolation thermique, acoustique et d’aménagement à destination des particuliers et professionnels du bâtiment et du secteur public. Elle accompagne ainsi ses clients dans la transition écologique et la réduction de leur facture énergétique. Touché le jour même par des soucis personnels, le président de Knauf Centre Est, Jean-François Chaussarot, n’a malheureusement pas pu venir à Paris pour se voir remettre son trophée.

Le jury rassemblait cette année Véronique Fraigneau, directrice des Affaires publiques et de la communication région Ouest Europe de l’association européenne des producteurs de matières plastiques Plastics Europe, Jean Martin, directeur général de Polyvia qui a depuis laissé sa place à Xavier Chastel, Claude Lombard, directeur de clientèle de Polyvia Formation, Emmanuel Rabut, président de l’Association des constructeurs et distributeurs d’équipements et de matières premières pour la plasturgie (ACDI), et Patrick Vuillermoz, directeur général de Polyméris .

En 2021, ce sont les sociétés Elydan, Lindal France, filiale du groupe allemand Lindal Group, SüdPack Medica et la société Pioch qui avaient été récompensées.

La cérémonie de remise des Trophées du plasturgiste 2022 était organisée, comme chaque année en marge de la Conférence Plasturgie, sur laquelle nous reviendrons prochainement en ligne et dans notre numéro de décembre.