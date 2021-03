Trophées des femmes de l'industrie 2021 : déposez votre candidature avant le 14 mai

Les Trophées des Femmes de l'industrie fêtent leur dix ans! Pour y participer, déposez votre candidature ou celle d'une personnalité féminine de votre entreprise ou de votre entourage avant le 14 mai 2021 en téléchargeant un dossier ici.

Vous mettrez ainsi en avant des carrières féminines exemplaires dans l’industrie afin de leur donner de la visibilité dans un univers encore très représenté comme masculin. Nouveauté 2021: en parallèle se tiendront pour la première fois des clubs des femmes de l’industrie réunissant anciennes lauréates et nommées des dernières éditions afin de proposer des contenus et débats exclusifs et des moments de networking. Il s’agit de permettre à ces femmes de se rencontrer, échanger, s’entraider, se faire du réseau ou encore booster leurs carrières dans la continuité des Trophées des Femmes de l’industrie.

Pourquoi participer ?

• Mettre à l’honneur les carrières et projets des femmes de l’industrie

• Récompenser les parcours exceptionnels de ces femmes de talents

• Rencontrer vos pairs aux parcours inspirants de tous les secteurs de l’industrie

• Soutenir la féminisation de la filière et l’inclusivité au sein des entreprises

• Susciter des carrières et montrer des exemples de portraits pour les jeunes afin d’encourager (voire « banaliser ») la présence de femmes dans l’industrie

Le déroulé du concours

• Le comité d’expert.e.s se réunira le 8 juin afin de nommer 3 candidates par catégorie, dont les portraits seront réalisés par la rédaction de l’Usine Nouvelle et publiés sous formats print et web.

• Le Jury se réunira le 16 juin pour décerner les 10 Trophées spécifiques (détaillés ci-dessous) ainsi que le prix de la FEMME DE L’ANNÉE parmi les 30 nommées.

• Les TROPHÉES DES FEMMES DE L’INDUSTRIE 2021 récompensent des carrières féminines exemplaires dans tous les secteurs industriels.

10 Trophées remis dans les catégories suivantes :

• Femme entrepreneur : Attribué à une femme entrepreneur ou intrapreneur qui, grâce à une stratégie de développement remarquable et pertinente, a su insuffler l’énergie nécessaire au succès de son entreprise.

• Femme de production : Attribué à une directrice industrielle ou une directrice d’une ou plusieurs unités de production, dotée de grandes qualités managériales, ayant mené le ou les sites qu’elle dirige vers la réussite.

• Femme de projet : Attribué à une directrice de projet industriel, technologique ou scientifique capable de fédérer des équipes autour d’un grand projet pour en garantir la réussite.

• Femme de R&D : Attribué à une directrice de R&D, responsable de bureau d’études ou de laboratoire ayant été, avec ses équipes, à l’origine d’une avancée pour le développement de l’industrie (par exemple : dépôt de brevet, rédaction d’un article publié dans un journal scientifique etc.).

• Femme d’innovation : Attribué à une femme à l’origine d’une innovation spectaculaire, qu’il s’agisse d’une innovation scientifique, technique, économique, financière ou humaine, qui bouscule les pratiques habituelles du secteur.

• Femme commerciale : Attribué à une femme aux performances et aux résultats commerciaux remarquables et avérés. Ce prix s’adresse à toutes les femmes occupant une fonction commerciale dans l’industrie.

• Femme du numérique : Attribué à une femme exerçant des fonctions de direction et ayant initié ou développé la numérisation d’un produit, d’un service ou d’une organisation. Ce prix récompensera une « geek » ayant transformé durablement son organisation.

• Femme du développement durable : Attribué à une femme à l’origine de réalisations remarquables au sein de son entreprise dans les domaines de l’environnement et du développement durable.

• Femme internationale : Attribué à une femme ayant un parcours international et/ou ayant développé une entité ou un réseau à l’étranger. Son adaptabilité, son appréhension d’un univers multiculturel et sa curiosité intellectuelle seront appréciées, de même que ses qualités humaines et organisationnelles.

• Femme au début prometteur : Attribué à une femme dans ses quatre premières années d’expérience professionnelle exerçant des responsabilités exceptionnelles, au parcours remarqué par ses pairs et par les dirigeants de son entreprise.

Retrouvez ici les portraits des lauréates 2020