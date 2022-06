Trophées de l’industrie durable 2022, découvrez les lauréats !

La troisième édition des Trophées de l’industrie durable – la huitième si l’on prend en compte les ex-Trophées de la transition énergétique – a récompensé des initiatives fortes en lien avec l’urgence climatique et la préservation des ressources. Malgré les crises sanitaire et internationale, la qualité était au rendez-vous. Entre la supply chain inversée d’OVH, le calcul de l’empreinte carbone de Rexel, le service de location Watèa d’utilitaires électriques et hydrogène de Michelin, le démonstrateur de recyclage des terres rares de Carester, la solution adhésive biosourcée d’Evertree, la politique RSE de STMicroelectronics pour sensibiliser les étudiants aux métiers de l’industrie et le centre de production écoresponsable de Carbilly, une large partie du spectre des problématiques environnementales est couvert. Que ces lauréats servent d’exemple pour accélérer la transition écologique et énergétique.