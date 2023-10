Trophée des femmes de l’industrie, le nouveau site de Soitec, Green_e relocalise… Les sept bonnes nouvelles de la semaine

Le douzième Trophée des femmes de l’industrie

L’Usine Nouvelle a récompensé jeudi 28 septembre 11 femmes parmi les 30 talentueuses candidates à la douzième édition du Trophée des femmes de l’industrie. Ana Alves, la directrice de l’industrialisation des vaccins ARN messager de Sanofi, a été nommée «Femme de l’année 2023». Elle dirigeait auparavant un site qui produisait le Doliprane. «Lors du premier confinement, il n’y avait pas de vaccin et le Doliprane était prescrit en première intention. […] Les équipes ont fait montre d’une résilience incroyable et ont pleinement vécu le sens de notre mission d’acteur majeur de la santé publique», explique-t-elle à L’Usine Nouvelle.

Soitec inaugure son usine de substrats de carbure de silicium

Près de Grenoble (Isère), sur son site historique, le fabricant français de substrats électroniques avancés Soitec a inauguré jeudi 28 septembre une nouvelle usine de substrats de carbure de silicium. Celle-ci a nécessité un investissement d’environ 400 millions d’euros. Soitec a bénéficié d’aides publiques de l’Etat, des collectivités locales et de l’Union européenne dans le cadre du Chips Act dont le montant n’a pas été révélé. Ces subventions couvriraient 30% du coût total du projet sur cinq ans. Technologie clé pour l’électrification de l’automobile, le carbure de silicium sert de substrat à la construction de composants électroniques de puissance plus performants et plus efficaces que sur le substrat de silicium classique.

Aledia lève 120 millions d’euros pour industrialiser ses MicroLED

Autre actualité iséroise : la start-up grenobloise Aledia a bouclé une levée de fonds de 120 millions d’euros le 26 septembre. «Cette opération est stratégique. Elle nous donne les moyens de finaliser notre outil de production et de continuer à investir en R&D pour perfectionner notre technologie», a expliqué Pierre Laboisse, à la tête de la jeune pousse. Aledia développe des MicroLED qui mesurent seulement une dizaine de microns contre plus de 300 pour les LED traditionnelles. Elle pense parvenir à les réduire à deux ou trois microns et combiner dans la même puce les trois couleurs primaires. Or, dans les MicroLED traditionnelles, il faut utiliser trois puces différentes.

Green_e relocalise la production de ses chargeurs écoconçus en France

Le fabricant de chargeurs et de câbles écoconçus Green_e rapatrie sa production de la Chine à la France. La marque française, qui s’appuiera sur deux sous-traitants, va lancer la fabrication dans le Loiret de deux produits : un chargeur de 20W pour téléphones mobiles et un chargeur hybride de 30W pour smartphones, tablettes et PC ultraportables. Le nom du premier partenaire, en charge de la mise au point des cartes électroniques, n’a pas été dévoilé. Le second, Moulage Electronique Mécanique assurera l’injection plastique et l’intégration des produits. Pour un investissement total de 390 000 euros, Green_e a équipé son usine de deux machines de test et financé le développement des moules d’injection.

Arkema investit 130 millions d’euros pour décarboner son usine de Carling

Le chimiste français Arkema a annoncé mercredi 27 septembre investir 130 millions d’euros pour réduire l’impact carbone de ses acryliques sur son site de Carling, en Moselle. Le projet consistera à «optimiser la phase de purification avec une nouvelle technologie unique et brevetée, qui présente le grand avantage de consommer beaucoup moins d’énergie, donc de réduire l’empreinte carbone, et qui permet également de réduire également l'utilisation de solvants», a précisé Julie Haevermans, la directrice marketing stratégique Coating solutions du groupe. Cela améliorera également les rendements et devrait permettre une légère augmentation de la capacité du site.

Reev motorise les orthèses pour assister la marche

Afin d’aider les personnes souffrant de troubles neurologiques à marcher plus longtemps, la start-up toulousaine Reev a mis au point un système de motorisation des orthèses du genou. Dans le détail, la jeune pousse a conçu un boîtier composé d’un capteur, d’un moteur, et de câbles hydrauliques qui motorisent une genouillère et soulage d’au moins 30% l’effort de la rotule. Reev se concentre aussi sur le développement de Reev Sense, un capteur qui analyse la marche et transmet les données (vitesse, longueur de la foulée, symétrie de la démarche, temps de contact des pieds au sol, etc) via une application aux professionnels de santé qui peuvent les analyser.

Le Duff investit 50 millions d’euros en Normandie

Seulement quatre mois après avoir renoncé à son projet de boulangerie industrielle en Bretagne, Le Duff a annoncé le 22 septembre investir 50 millions d’euros dans la région voisine, la Normandie, dans son usine de Falaise (Calvados). Spécialiste des plats préparés, le site sera étendu et accueillera de nouvelles lignes sur un terrain de 3,9 hectares, soit plus du double de l’usine actuelle. Le groupe espère démarrer cette nouvelle production destinée à la «clientèle européenne» et au «grand export» fin 2025. Il prévoit de créer 60 emplois d’ici là.