[Trophée de la transformation numérique] JPB Système propulsé par le 4.0

Longtemps, la principale question qui se posait au président de JPB Système, Damien Marc, a été de trouver les moyens de répondre aux commandes de ses clients. Dans l’usine de Montereau-sur-le-Jard (Seine-et-Marne), il fallait courir pour répondre à la croissance du secteur aéronautique, auquel l’entreprise livre des systèmes autofreinants de moteurs d’avion.

Et pour garantir la qualité des productions maison, récompensées par des prix décernés par les donneurs d’ordres, comme celui de meilleur fournisseur de Safran, obtenu chaque année depuis 2011. « Quand tout va bien, on ne sait pas si ces résultats reflètent la qualité de nos décisions ou si on profite de l’environnement », témoigne le dirigeant, qui estime la croissance du chiffre d’affaires de JPB Système à 30 % par an depuis 2009.

Cet article est réservé à nos abonnés Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]