[Trophée de la transformation numérique 2021] Une ligne digital native chez ArcelorMittal

15 jours gratuits et sans engagement

Florange vient à nouveau de rentrer dans l’histoire de l’acier mondial. Contrairement à ce que beaucoup pensent, le site mosellan d’ArcelorMittal n’a pas fermé avec l’arrêt, très médiatisé, de ses hauts fourneaux en 2012. Et il ne se résume pas à un musée de l’acier. Cet immense site de 550 hectares emploie 2 350 salariés et produit des aciers pour l’automobile, l’industrie et l’emballage. Depuis décembre 2019, il est devenu la vitrine numérique du premier groupe métallurgique mondial, qui veut devenir un leader de l’industrie 4.0.