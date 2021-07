Troisième victoire de suite pour Verstappen, Hamilton hors du podium

Tous les pilotes l'avaient dit, avec la pole position, Max Verstappen s'était quasiment assuré une victoire facile sur le Grand Prix d'Autriche. Et cela s'est confirmé sur le circuit. Jamais inquiété, le Néerlandais de Red Bull a écrasé la concurrence pour s'offre un cinquième succès cette saison, le troisième de suite. Derrière lui, Valtteri Bottas (Mercedes) s'est offert un deuxième place, juste devant Lando Norris (McLaren), auteur d'une nouvelle très belle course. La déception du jour est pour Lewis Hamilton. Trahi par ses gommes, le Britannique a été contraint de s'arrêter deux fois aux stands et ne prend que la 4ème place. Ce dernier compte désormais 32 points de retard sur Verstappen au classement des pilotes. Ce dimanche, Charles Leclerc (Ferrari) et Pierre Gasly (AlphaTauri) ont respectivement terminé aux huitième et neuvième places. Esteban Ocon (Alpine) a quant à lui été contraint à l'abandon.