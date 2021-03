Trois usines supplémentaires démarrent pour la production de vaccins anti-Covid dans l’UE

Produire davantage et aller plus vite. L’Europe veut accélérer à la fois la production et la distribution de vaccins. L’Agence européenne du médicament (EMA) a donné vendredi 26 mars le feu vert à trois usines pour venir renforcer immédiatement la production de vaccins anti-Covid sur le continent européen. En parallèle a été prise la décision d’assouplir certaines conditions de stockage et de distribution pour des vaccins nécessitant des températures extrêmement froides, afin de faciliter leur déploiement dans l’UE.