Trois ONG attaquent Danone pour sa trop lente « déplastification »

« La déplastification de Danone ne peut attendre. » Estimant que l’utilisation de plastique par le groupe agroalimentaire français est en hausse « en dépit de l’urgence climatique », trois associations environnementales (ONG), Zero Waste France, ClientEarth et Surfrider Foundation Europe l’assignent en justice pour non-respect de la loi du 27 mars 2017 sur le devoir de vigilance. Jugeant que ses engagements ne sont pas satisfaisants, elles attendent un plan de vigilance et une « trajectoire de déplastification » ambitieux, avec l’affirmation de « moyens d’action clairs et définis ». Une première en France, selon les trois ONG.

Cet article est réservé à nos abonnés Emballages magazine et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]