Trois lauréats pour Stratégies Emballages en 2022

Le jeudi 23 juin, la conférence annuelle d’Emballages Magazine abritait la neuvième édition de Stratégies Emballages. Le trophée Emballage du manager 2022 a mis l’accent sur la formation et la transmission des savoirs avec trois personnalités de la profession. Trois personnalités qui soutiennent d’ailleurs avec conviction et bienveillance Stratégies Emballages, un prix qui a justement pour ambition de faire connaître les métiers de l’emballage et du conditionnement dans un esprit de partage des savoirs et de transmission des expertises. Avec pour parrain Hervé Boiton (Metsä Board), Serge Odof est le directeur de l’ESIReims. Connue longtemps comme École supérieure d’ingénieurs en emballage et conditionnement (Esiec), la formation de Reims (Marne) est le pionnier européen, voire mondial, dans le domaine. L'école a fêté ses 40 ans en 2021. Avec pour parrain Guillaume Schaeffer (All4Pack emballage Paris), Serge German est directeur de l’Esepac. À Saint-Germain-Laprade (Haute-Loire), l’École supérieure européenne de packaging, qui a fêté ses 30 ans en 2021, a tissé des liens très étroits avec les entreprises. En charge de la Formation supérieure en packaging (FSPack) de Cognac (Charente), Jérôme Fruchard, observateur avisé et enseignant engagé, transmet à ses étudiants sa passion pour le monde du pack. Né au sein du réseau Atlanpack piloté par Jean-Christophe Boulard et dans le berceau de l’Institut national du design packaging (INDP) voulu par Fabrice Peltier, FSPack fête ses 20 ans en 2022. Jérôme Fruchard avait Kareen Desbouis (Carton ondulé de France) pour marraine. 90 ans ! L’addition des trois anniversaires correspond à celui d’Emballages Magazine dont le premier numéro est paru en 1932. Un beau clin d’œil…

Tradition universitaire

Dans un pays de tradition universitaire très classique comme la France, l’emballage – quèsaco ? – a pu apparaître comme un objet pédagogique non identifié (Opni). Et pourtant ! Au carrefour de la science, de la technologie, de l’industrie, du droit et du marketing, la profession aime les profils aux compétences multiples, car le packaging mène à tout. Dans le cadre d'un débat, Serge German, Serge Odof et Jérôme Fruchard ont montré comme les étudiants se préparaient à « embra(s)ser » – magnifique lapsus – la transition écologique. Lors des alternances, des missions et des stages au sein des entreprises, l'enjeu de l'économie circulaire supplante tous les autres. La crise des matières premières et la pénurie d'emballages poussent, en outre, les entreprises à trouver des solutions immédiates. En mode « nécessité fait loi », le cognac explore ainsi le potentiel du polyéthylène téréphtalate (PET) pour pallier le manque de flacons en verre. Jérôme Fruchard était venu avec une flasque de cognac en PET. Effet garanti !

Biennale emballage

Avec leurs homologues des autres formations, les trois lauréats portent par ailleurs la Biennale emballage. Après une première édition réussie en 2018, la pandémie est toutefois venue perturber l'élan de cette convention conçue pour faire connaître la filière aux lycéens. Année après année, le recrutement des étudiants demeure un véritable parcours du combattant. Or cette vérité est toujours d'actualité après la réforme de la licence, du master et du doctorat (LMD) et la mise en place du bachelor universitaire de technologie (BUT) en packaging, emballage et conditionnement (PEC) : chaque diplômé reçoit plusieurs offres d'emploi. Qui dit mieux ?