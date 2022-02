Trois lauréats pour l’édition 2022 du concours Emballé 5.0

Pas de cérémonie cette année pour cause de contraintes sanitaires… C’est donc par un simple communiqué que le Conseil national de l’emballage (CNE) a dévoilé le palmarès de l’édition 2022 de son concours Emballé 5.0. Des six nommés retenus sont issus les trois lauréats. Soit « Coller Malin », un emballage qui augmente la durée de vie du tube de colle grâce à son réemploi et à l’utilisation de recharges faciles à mettre en oeuvre. « Un premier pas vers de grands changements écologiques et malins », souligne le CNE. Mikael Buche, Mariam Mbemba, Léa Mostenne et Louise Pierret concouraient pour l’école Francisco Ferrer à Bruxelles en Belgique. Ou encore « 1, 2, 3, Plié », un emballage recyclable pour une chemise bien pliée. « Présentation à la vente en linéaire, rangement dans la penderie du consommateur, transport dans la valise du voyageur » : les membres du jury ont été séduits par le cumul des fonctionnalités. Enola Le Cléac’h, Eloise Daher et Alexandra Bébin concouraient pour le Lycée des métiers Le Paraclet de Quimper (Finistère). Et enfin « Smart Package », l’emballage recyclable pour le e-commerce qui passe de mains en mains, de consommateur à consommateur. « Emballage réemployable, il est aussi communicant au sein de la communauté d’acheteurs sur ces réseaux de produits de seconde main », fait valoir le CNE. Logane Edmond, Maryam Hazot et Lisa Maufroy concouraient pour l’Institut universitaire de technologie (IUT) de Reims (Marne).

Réemploi

Quelques chiffres pour cette édition atypique en raison de la pandémie : la participation s’élève à 140 étudiants représentant huit formations, tandis que le compteur de dossiers s’est arrêté à 45. Les thématiques soumises à la sagacité des étudiants : le réemploi, le juste emballage et le vrac. Réuni en ligne le 19 janvier, le jury a analysé une sélection de quatorze dossiers. Le thème du vrac n’a pas vraiment eu de succès…

Cette édition était organisée avec le soutien de Citeo, la société agréée pour la valorisation des emballages et papiers ménagers au titre de la responsabilité élargie des producteurs (REP), la Fédération professionnelle des entreprises du recyclage (Federec), l’Institut de liaisons et d'études des industries de consommation (Ilec) et Metsä Board.