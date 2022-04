Trois directeurs techniques nommés chez LivingPackets

LivingPackets, start-up spécialisée dans l’emballage réutilisable, à l’origine de The Box, une boîte en polypropylène bardée de capteurs et destinée au transport de produits à forte valeur ajoutée vendus par le canal de l'e-commerce, annonce le recrutement de trois ingénieurs pour accompagner son développement. Jérôme Colin, Christian Jacquemot et Vincent Le Lay sont nommés directeurs techniques. Ils prendront en charge, respectivement, la conception de produits écoconçus et connectés, l’industrialisation ainsi que les systèmes d’exploitation logistique, soit les trois volets d’expertise sur lesquels repose le modèle économique de l’entreprise.

