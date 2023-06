Trois chiffres à connaître avant la réunion de l'Opep+ à Vienne

C’est un rendez-vous scruté avec fébrilité. Dimanche 4 juin, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole en version étendue (Opep+) se réunit à Vienne, pour décider de ses prochains objectifs de production. Pour la deuxième fois depuis le Covid-19, les représentants des grands pays de l’or noir, qui cumulent plus de la moitié des capacités de production mondiale de pétrole brut, se rencontreront en chair et en os. «C’est une façon de préparer les marchés pétroliers au fait qu’il peut y avoir une décision importante, commente Francis Perrin, directeur de recherches à l’Institut français des relations internationales (Ifri). Si on ne veut rien décider, a priori, on ne déplace pas 23 ministres».

Cet article est réservé à nos abonnés L'Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]