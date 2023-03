Triste record pour les émissions de CO2 générées par les énergies fossiles en 2022

L'objectif principal fixé lors des accords de Paris, qui consiste à limiter le réchauffement climatique à 1,5°C d'ici à 2030, devient de plus en plus improbable. Il nécessite une réduction drastique et pérenne des émissions de CO2. Or, ces dernières continuent à progresser. Dans un rapport publié jeudi 2 mars, les experts de l'Agence internationale de l'énergie (AIE) révèlent que les émissions de dioxyde de carbone générées par les énergies fossiles ont dépassé leur record absolu en 2022, en atteignant 36,8 milliards de tonnes. Elles ont ainsi crû de 0,9% par rapport à 2021, et de 1,6% par rapport à 2019 (l'année 2020 était anormalement basse en raison de la pandémie de Covid-19).

