Tripset, l’application d’Airbus pour faire remonter les passagers dans les avions malgré le Covid-19

L’outil vise à fournir de la manière la plus simple possible l’ensemble des informations nécessaires sur les vols d’avions en temps de pandémie mondiale. Disponibilité des vols, modalités de voyages, restrictions et exigences sanitaires locales… Pas facile de s’y retrouver alors que chaque pays et chaque compagnie mettent en place des mesures spécifiques face au Covid-19. L’intérêt de Tripset est de fournir ces informations sur une plate-forme unique, en lieu et place des multiples sources qui existent aujourd’hui (IATA, gouvernements, ministères, compagnies aériennes, aéroports…).

« L'application Tripset dispose de deux interfaces, l’une permettant aux passagers de voir quels vols sont disponibles pour une destination donnée, et l’autre permet de savoir ce que les passagers peuvent attendre à leur destination de départ ou d'arrivée, une fois le billet acheté », précise Airbus dans son communiqué. L’avionneur ne cache pas son désir de redonner confiance vis-à-vis du transport aérien, parmi les secteurs industriels les plus durement touchés par la pandémie mondiale.

Airbus prône un very good trip

Tripset tire son origine d’un appel à idées lancé en interne au printemps 2020, au début de la crise liée à la pandémie mondiale. L’outil numérique reprend l’architecture logicielle et l’interface déjà mise en œuvre pour iflyA380 : une application lancée en 2016 – toujours disponible – visant à répertorier les vols du Super Jumbo et inciter les passagers amoureux de l’appareil à les sélectionner. « L’application est indépendante et non associée à un aéroport, un type d’avion ou une compagnie aérienne », tient à souligner l’avionneur.