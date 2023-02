Trioworld arrive dans les sacs-poubelle en France

Bien connu dans les films plastique agricoles, mais aussi industriels, le suédois Trioworld se lance dans les sacs-poubelle en France. À la suite d’un investissement de 7 millions d’euros dans son unité d’Ombrée d’Anjou, dans le Maine-et-Loire, il dispose d’une capacité de production de 4 500 tonnes par an et commercialise des produits pour les déchets de jardinage, de bricolage et de travaux depuis le début de l’année. Il a également doublé sa capacité de traitement des déchets, portée désormais à 18 000 tonnes par an, ce qui lui permet de proposer 12 000 tonnes de granulés recyclés. En parallèle, il recrute une dizaine de conducteurs de ligne.

