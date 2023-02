Triman : un besoin impérieux d'harmonisation des législations nationales européennes

Le cadre réglementaire qui incombe aux entreprises françaises de la filière des emballages plastique manque de visibilité. Or, l’absence de visibilité présente un frein à l’investissement dans des travaux de R&D et d’équipement industriels conduisant à une perte de compétitivité des entreprises hexagonales vis-à-vis de leurs concurrents européens.

Vis-à-vis des emballages plastique à usage unique, la proposition de règlement sur les emballages et déchets d’emballages de la Commission européenne (PPWR) et la loi Agec ont des approches très différentes. Le manque de cohérence entre ces deux textes et de visibilité quant à la prévalence d’un texte par rapport à l’autre sont des facteurs d’insécurité juridique pour les entreprises concernées.

La procédure d'infraction européenne contre le Triman et l'info-tri donne une nouvelle illustration de l’instabilité juridique dans laquelle se trouve les entreprises françaises. Elle intervient alors que le projet de règlement sur les emballages et les déchets d’emballages (PPWR) prévoit justement une harmonisation des consignes de tri au sein de l’Union européenne.

En effet, le 15 février 2023, la Commission européenne a annoncé avoir ouvert une procédure d’infraction au sujet des exigences de la France en matière d’étiquetage concernant les consignes de tri des déchets estimant que son droit interne méconnaît le principe de libre circulation des marchandises (1) et peut avoir des effets contre-productifs pour l'environnement (2).

Rappelons au préalable que pour être mis sur le marché français, les produits ménagers appartenant à une filière de responsabilité élargie du producteur doivent être matériellement étiquetés avec le “logo Triman”, signalétique informant que le produit fait l’objet de règles de tri, et l’“info-tri”, information précisant les modalités du tri. Ainsi, selon l’article 17 de la loi Agec n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire répertorié à l’article L541-9-3 du code de l'environnement : « Tout produit mis sur le marché à destination des ménages soumis au I de l'article L. 541-10, à l'exclusion des emballages ménagers de boissons en verre, fait l'objet d'une signalétique informant le consommateur que ce produit fait l'objet de règles de tri ». A consulter également : le décret n° 2021-835 du 29 juin 2021 relatif à l'information des consommateurs sur la règle de tri des déchets issus des produits soumis au principe de responsabilité élargie du producteur.

Mais revenons aux deux récriminations émises par la Commission :

1. Atteinte au principe de libre circulation des marchandises

Alors que la fourniture en France des consignes de tri des déchets aux consommateurs n’est actuellement pas régie par des règles européennes harmonisées, les lois nationales adoptées dans ce domaine ne doivent pas créer une charge inutile pour les échanges sur le marché intérieur.

Dès lors, l’imposition d’exigences nationales spécifiques en matière d’étiquetage risque de porter atteinte au principe de la libre circulation des marchandises.

2. Effets contre-productifs sur l'environnement

La Commission considère également que de telles mesures peuvent avoir des effets contre-productifs sur l’environnement, en augmentant les besoins en matériaux pour un étiquetage supplémentaire et en produisant davantage de déchets en raison de la taille plus grande que nécessaire des emballages.

Enfin, la Commission européenne reproche un défaut de notification. Si la France a bien notifié son projet de décret à l'été 2020, elle aurait dû, selon Bruxelles, le faire avant même l’adoption de la loi Agec.

CQFD ! A n'en pas douter l’information des consommateurs sur la règle de tri des déchets est un objectif de taille, mais pour l'atteindre, la Commission européenne rappelle que nul ne peut faire cavalier seul.