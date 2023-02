Triman, le super-héros du tri empêtré

Patatras ! La loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec) comprend décidément son lot de déconvenues. Au moment où les pouvoirs publics déploient une campagne d’information sur le tri et le Triman, la Commission européenne ouvre une procédure d’infraction contre la France. Le premier motif est, malheureusement, sans surprise : en l'absence d'harmonisation avec les règles de l'Union européenne, le Triman « risque de porter atteinte au principe de libre circulation des marchandises et peut avoir des effets contreproductifs sur l'environnement. » Le deuxième se veut écologique : « une telle mesure peut également engendrer des besoins accrus en matériaux pour l'étiquetage additionnel et une plus grande production de déchets en raison de la taille plus grande que nécessaire des emballages. » Le troisième est technique :

