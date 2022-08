[Tribune] Réemploi dans la restauration : changer d’ère et passer de l’expérimentation à l’industrialisation

A compter du 1er janvier 2023, c’est-à-dire « demain », tous les acteurs de la restauration rapide devront servir leurs clients dans des contenants réemployables. A six mois de l’échéance, la mobilisation générale des principaux opérateurs est devenue indispensable pour que cette première expérience mondiale soit une réussite.

Un rendez-vous mondial à ne pas manquer pour la France

Au 1er janvier, le législateur français impose dans la restauration rapide la disparition des contenants et emballages à usage unique. Cette contrainte s’applique aux consommations sur place et aux restaurants disposant de plus de 20 places assises. Emballages de burgers, cornets de frites, contenants à salade,… en vertu de la loi anti-gaspillage, presque tous les contenants proposés aux consommateurs devront être réemployables. Un véritable défi : avec plus de 170 000 établissements et près de 5 milliards de repas servis chaque année, la restauration française comptabilise 1 million de tonnes de déchets d’emballages.

Avec la loi AGEC, ce défi, la France est la première au monde à le relever à grande échelle. Un dispositif législatif conforté récemment par des prises de positions fortes de la part du Chef de l’Etat où l’écologie semble plus que jamais au cœur des intentions politiques (la Première Ministre ne sera-t-elle pas en charge de la planification écologique ?). Relever ce challenge et le réussir, c’est un pas concret qui répond à une attente forte de la société et qui envoie un message au monde sur l’ambition écologique française. Le pari est tenu !

Un virage écologique à négocier plus complexe qu’il n’y parait

Mais sommes-nous en passe de le réussir ? En tant qu’acteur du réemploi, je reste pragmatique. Ce virage écologique est complexe. J’ai conscience des contraintes pour trouver les meilleures solutions de réemploi, pour garantir une efficacité maximale et des coûts maitrisés tout en offrant la meilleure expérience possible aux consommateurs.

La mise en place de cette nouvelle économie induit le fait de repenser les emballages. Les contenants réemployables peuvent être en plastique, en verre ou en inox, un choix qui influe sur l’expérience consommateur. D’autres critères comme le poids et la forme entraînent des problématiques de stockage et de transport. Surtout, le lavage devient un critère économique à part entière. Un circuit court avec le prestataire en charge du lavage constitue alors un point de réflexion pour le restaurateur : non seulement pour une démarche écologique mais aussi pour raccourcir les délais concernant la mise à disposition des contenants aux consommateurs. Néanmoins, si tous ces éléments entrainent une réflexion complexe, l’heure est désormais à l’action !

L’urgence de basculer de l’expérimentation à l’industrialisation pour booster l’attractivité d’un secteur en crise

Car tous les ingrédients sont là pour passer au concret : le cadre légal prépare le secteur depuis 2020, la volonté des consommateurs est de plus en plus pressante d’année en année, et désormais les moyens sont là avec des capacités de lavage à grande échelle créées sur le marché et des fabricants de contenants qui proposent de nouvelles solutions adaptées à cette nouvelle utilisation. A 6 mois de l’échéance, plus que jamais, la mobilisation doit être forte et massive de la part des leaders de la restauration, dont les actes ont valeur d’exemple pour de nombreux autres opérateurs. Et cela, en tant que chef d’entreprise, mon pragmatisme m’amène aussi à dire que l’effet de massification apportera des économies d’échelle aux entreprises, sans impacter trop durement le consommateur sur qui le coût « écologique » pourrait être reporté. C’est un cercle vertueux ! Il faut changer d’ère et passer concrètement de l’expérimentation à l’industrialisation.

Alors oui, la restauration a beaucoup souffert de la crise sanitaire. Oui, la forte attente écologique de la part des consommateurs va impacter durablement les métiers de la restauration tout comme de nombreux autres secteurs (une attente sans doute plus redoutable que la contrainte légale). Mais non, les restaurateurs ne sont pas seuls et l’objectif n’est pas vain : c’est toute une société qui se structure autour de cette volonté de mieux consommer et qui peut être un vrai détonateur pour booster l’attractivité du secteur auprès d’une génération plus attentive aux questions écologiques.

Marc Rocagel, président d’Options Solutions

Les avis d'experts sont publiés sous l'entière responsabilité de leurs auteurs et n'engagent en rien la rédaction de L'Usine Nouvelle.