[Tribune] Les start-up industrielles ont besoin de fonds d'amorçage patients

La crise sanitaire a le mérite d’avoir remis au goût du jour l’enjeu de la souveraineté industrielle, qui s’ajoute aux problématiques déjà identifiées de la transition environnementale et numérique nécessaire au développement d’un monde plus durable. Le Plan France 2030, dont 2,3 milliards d’euros devraient être consacrés à l’amorçage industriel selon les annonces du 19 janvier 2022, représente une très belle avancée en faveur des start-up industrielles. Mais pour accompagner toutes les étapes de développement de ces structures, des efforts supplémentaires nécessitent d’être déployés.

Pour comprendre cet enjeu, revenons d’abord sur le plan d’amorçage industriel pour un projet innovant qui peut se définir en trois étapes, selon le modèle « 3 / 3 / 3 » :

300 000 euros pour la R&D et le prototypage : la phase de recherche qui permet de valider le marché, de définir le cahier des charges fonctionnel puis technique, de concevoir et développer le produit jusqu’à la réalisation d’un prototype fonctionnel appelé «MVP» (minimum viable product) ou «démonstrateur».

3 millions d’euros pour la pré-industrialisation : la phase d’optimisation du produit tant en termes de coûts, de quantités produites, que de fiabilité.

30 millions d’euros pour la grande série : la phase où les objectifs d’optimisation ont été atteints et où l’on décide de reproduire le produit en grande quantité en réalisant les meilleures économies d'échelle.

Pour la création de fonds d’amorçage à capital patient

Si les aides à l’innovation couvrent de mieux en mieux la R&D et le prototypage notamment via les dispositifs proposés par Bpifrance, que les fonds en capital commencent à répondre aux besoins de la construction de la première usine, et que France 2030 se positionne clairement sur cette étape, il reste à ce jour une carence en fonds propres pour accompagner la pré-industrialisation.

Certes, il existe aujourd’hui une initiative territoriale répondant aux besoins de pré-industrialisation : le FAIM (Fonds d’Amorçage Industriel Métropolitain) des métropoles de Lyon et de Saint-Etienne, géré par la société de gestion Demeter pour une durée de 12 ans. Un fonds en capital-risque visant à accompagner les projets industriels locaux à impact positif pour l’environnement avec des tickets d’investissement allant de 500 000 euros à plusieurs millions d’euros, dans le temps long. Mais cette solution fait figure d’exception. Et à défaut de financement en fonds propres adaptés, certains porteurs de projet préfèrent revoir complètement leur modèle de croissance pour atteindre la taille critique, à l’image du Groupe Archer, DOoctibike ou encore DaanTech : création de petites unités de production au lieu de favoriser une seule unité majeure, réalisation d’une joint-venture, intégration dans un groupe, recherche d’autres financements comme le crowdfunding, appel à des fonds de revitalisation …

Nous militons ainsi pour la création de fonds d’amorçage à capital patient (minimum 8 ans) sur le modèle « evergreen » : le ticket d’intervention minimal pourra être de 800 000 euros et le ticket d’intervention maximal serait de 8 millions d’euros. Ces fonds devraient être dotés de 500 à 800 millions d’euros pour financer une centaine de projets existants, puis une vingtaine de nouveaux par an avec une rotation du capital sur 8 ans.

La renaissance industrielle est à portée de main

En complément du développement de ce continuum de financements en fonds propres pour chacune des étapes de développement, les méthodes de valorisation doivent être inventées. Il existe plusieurs types d’innovation (produits, procédés ,marketing, social, territoriale...) et plusieurs intensités (de l’innovation incrémentale à l’innovation de rupture). Toutes ont leur rôle à jouer dans l’éclosion d’un écosystème favorable aux startups industrielles.

Ces entreprises ne seront pas toutes des startups deeptech. Mais nous ne recherchons pas seulement les futurs Tesla, mais aussi des entreprises qui développeront de l’impact économique, environnemental et social dans les territoires. Or, les analystes financiers ne savent pas toujours appréhender leur modèle économique et la manière dont il est possible d’en évaluer la valeur future. C’est un autre chantier qui se profile devant nous. La renaissance industrielle est à portée de main : ne ratons pas le coche de la réconciliation de l’industrie et de la finance au service de l’impact.

(*ratios permettant de comprendre les ordres de grandeur des tranches de financement pour chacune des 3 étapes de développement)

Signataires : Eléonore Blondeau, présidente du Collectif Startups Industrielles France, Olivier Mousson, président Société d’Encouragement pour l’Industrie Nationale, Stéphanie Goujon directrice générale French Impact, Anne-Sophie Caistiker, DG GreenRiders Group et fondatrice de Doctibike, Christophe Chevalier, PDG du groupe Archer, Sarah Corne, partner Founder Future, Albin Jourda, operating partner Demeter, François Blouvac, responsable du programme Territoires d’Industrie de la Banque des Territoires.