[Tribune] L’industrie minière et métallurgique, un gisement de solutions !

Face au réchauffement climatique, à la crise du Covid et à la guerre en Ukraine, l’économie française affronte une concurrence internationale de plus en plus exacerbée et déloyale ainsi que les défis d’un monde d’incertitudes — sanitaires, climatiques et géopolitiques — qui perturbent les échanges internationaux et mettent au premier plan les enjeux de souveraineté.

L’industrie des matières premières est indispensable à l’ensemble de la chaîne de valeurs. À travers les activités extractives, elle constitue le premier maillon qui fournit les métaux dont les besoins explosent. D’ici À 2050, les demandes vont croître de 23 kilotonnes (kt) en 2020 à 861 kt pour le lithium, de 384 à 895 kt pour le nickel, de 229 à 2300 tonnes pour le néodyme, de 4,3 à 5,9 millions de tonnes (Mt) pour le cuivre, et même de 1900 à 2560 Mt pour l’acier… Tout cela pour produire des véhicules électriques et leurs batteries, des éoliennes, des panneaux photovoltaïques, des avions, des bateaux, des infrastructures nécessaires à la production, au stockage et à la distribution d’énergie, pour le numérique, pour les transports, des équipements de défense… Nous avons définitivement quitté l’ère des hydrocarbures pour aborder celle des métaux.

Longtemps dénigrée, l’industrie minière et métallurgique française a déjà beaucoup changé et se tient prête à prendre des actions de premier plan.

Nous sommes recycleurs « by design » : Le laiton made in France est produit à 100% à partir de cuivre recyclé. 100% du plomb est aujourd’hui recyclé. 4 à 5 Mt d’acier et d’alliages sont produits avec des ferrailles… Pour recycler les métaux critiques des batteries électriques, des aimants permanents, des produits électroniques, nous développons des processus innovants, sobres en énergie et respectueux de l’environnement.

Pour recycler les métaux critiques des batteries électriques, des aimants permanents, des produits électroniques, nous développons des processus innovants, sobres en énergie et respectueux de l'environnement.

Nous sommes engagés dans la décarbonation de nos processus, à commencer par l'industrie de l'acier, qui aura baissé de 35% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030 par rapport à 2018, au prix de mutations technologiques et d'investissements inédits.

Nous avons développé nos capacités minières et de transformation partout dans le monde où se trouvent les plus grands gisements, en accord avec les standards responsables et durables les plus exigeants, à travers notamment l'obtention du label Mine responsable (Irma).

Nous sommes engagés dans des partenariats industriels à l'échelle européenne pour construire des écosystèmes performants, à travers notamment l'Alliance européenne des matières premières (Erma).

Nous sommes actifs dans des bassins d’emplois historiques, où les hommes et les femmes sont prêts à mobiliser leurs savoir-faire et à développer leurs compétences.

Les puissances publiques française et européenne ont bien compris l’enjeu incontournable que représente la réindustrialisation de la filière mine et métallurgie. Avec le plan France 2030 et une dotation globale de 54 milliards d’euros, les moyens sont mobilisés.

Notre réussite passera d’abord par un travail collectif de l’ensemble des filières industrielles. Il n’y a plus de temps à perdre pour optimiser les chaînes d’approvisionnement en métaux et minéraux de l’ensemble de l’industrie et structurer des filières de recyclage plus performantes afin de développer les synergies dans les territoires.

Experte du recyclage, décarbonée, responsable, innovante, l’industrie minière et métallurgique est un accélérateur de la transition écologique. Intermédiaires de la solution, partenaires de l’action, nous sommes prêts : travaillons ensemble !

par Stéphane Delpeyroux et Virginie de Chassey, le président et la vice-présidente de l’Alliance des minerais, minéraux et métaux (A3M)

