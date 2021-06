Trêve entre l'UE et les USA après 17 ans de conflit sur l'aéronautique

TESTEZ GRATUITEMENT L'ABONNEMENT À L'USINE NOUVELLE 15 jours gratuits et sans engagement J'en profite © Francois Lenoir L'Union européenne et les Etats-Unis sont parvenus mardi à un compromis pour mettre fin à 17 ans de conflit sur les aides publiques au secteur aéronautique, accord qui suspend pour cinq ans une série de droits de douane punitifs. /Photo d'archives/REUTERS/François Lenoir

BRUXELLES (Reuters) - L'Union européenne et les Etats-Unis sont parvenus mardi à un compromis pour mettre fin à 17 ans de conflit sur les aides publiques au secteur aéronautique, accord qui suspend pour cinq ans une série de droits de douane punitifs.

Ce pacte permettra de lever une partie des sanctions commerciales décidées pendant la présidence de Donald Trump.

Les deux parties s'opposent depuis 2004 à coups de procédures devant l'Organisation mondiale du commerce (OMC) au sujet des subventions reçues par Boeing côté américain et Airbus côté européen, chaque camp les jugeant illégales.

En mars, ils se sont entendus pour suspendre pendant quatre mois les droits de douane punitifs sur 11,5 milliards de dollars de marchandises, allant des vins européens au tabac américain.

Les entreprises concernées ont jusqu'à présent payé plus de 3,3 milliards de dollars de droits de douane.

Avec l'accord de mardi, les sanctions seront levées pour une durée de cinq ans, et les discussions se poursuivront pour rechercher les conditions d'un accord global sur les subventions envisagées en mars.

"L'accord que nous avons trouvé ouvre réellement un nouveau chapitre dans nos relations", a souligné Ursula von der Leyen lors d'une conférence de presse à l'issue d'un sommet UE-USA avec le président américain Joe Biden.

Le ministre français de l'Economie, Bruno Le Maire, a estimé que le compromis trouvé entre l'administration américaine et l'Union européenne était un bon accord. Il a ajouté avoir une pensée particulière pour les viticulteurs français qui en ont payé le prix fort.

"Les Etats-Unis vont suspendre pendant cinq ans les droits de douanes additionnels sur 7,5 milliards de dollars de produits européens (dont 3 milliards de dollars environ de produits français)", peut-on lire dans le communiqué du gouvernement français.

"Les droits de douanes additionnels que l’Union européenne imposait depuis le 10 novembre dernier sur 4 milliards de dollars de produits américains seront également suspendus pour cinq ans", poursuit le communiqué.

LA CONCURRENCE CHINOISE

Cette trêve va permettre aux deux blocs de se concentrer désormais sur "les pratiques non commerciales" du secteur aéronautique chinois.

"De manière significative, nous avons également convenu de travailler ensemble pour contester et contrer les pratiques non commerciales de la Chine dans ce secteur, qui donnent aux entreprises chinoises un avantage déloyal", a déclaré Joe Biden dans un communiqué.

Airbus et Boeing, qui possèdent tous deux des usines en Chine, accusent Pékin d'accorder d'importantes subventions publiques pour tenter de développer des avions de ligne concurrents, les C919.

La Grande-Bretagne, impliquée dans le conflit pour assurer une partie de la production d'Airbus, a dit espérer un accord similaire dans les jours à venir. La représentante américaine au commerce, Katherine Tai, doit rencontrer mercredi son homologue britannique, Liz Truss.

Le mois dernier, la Commission européenne a suspendu pour une durée qui peut atteindre six mois le doublement, initialement prévu le 1er juillet, de droits de douane décidés en représailles et qui visent aussi bien les motos Harley-Davidson que du whisky et des bateaux à moteur américains.

La suppression des droits américains sur l'acier et l'aluminium de l'UE pourrait cependant se révéler compliquée car ces droits visent aussi d'autres pays, dont la Chine, et surtout parce qu'ils sont défendus par de nombreuses entreprises et syndicats du secteur américain de la sidérurgie.

(Avec Marine Strauss, Philip Blenkinsop; Will James à Londres, version française Marc Angrand, Claude Chendjou et Laetitia Volga, édité par Sophie Louet)