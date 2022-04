Trescall : Parler technique, ce n’est pas automatique !

Que propose Trescall ?

Trescall est un centre d’appels spécialisé dans les technologies à destination des industriels. L’équipe se compose de quinze commerciaux. La complexité est le cœur de leur métier. Tout d’abord, Trescall propose aux entreprises d’enrichir leur fichier clients ou prospects en le ciblant et en l’actualisant. Ensuite, la prospection commerciale, en visio ou en présentiel, par l’organisation de salons, séminaires ou webinaires, a pour but de créer du trafic autour des produits et des prestations de l’entreprise, afin de dynamiser son image. Enfin, une étude finale est réalisée sur la base du travail mené, sectorielle, qualité ou satisfaction client. Son objectif : comprendre, mesurer et anticiper les évolutions du marché concerné pour être plus réactif et connaître davantage ses concurrents.

Quelle est la plus-value de cette externalisation pour une entreprise du secteur industriel ?

D’abord, l’optimisation du temps de travail des commerciaux. En réorganisant les tâches, le temps de travail est plus productif. Pour cela, il est important que l’entreprise priorise et segmente son fichier pour plus d’efficacité. La qualité du travail de Trescall est ensuite évaluée via un CRM personnalisé. Un calcul du retour sur investissement est réalisé à J + 30 de la date fin de mission, et J + 60 sur le taux d’affaires détectées et signées.

Quels sont vos principaux atouts ?

Nos experts sont formés à l’excellence de la relation commerciale : leur discours est précis, fruit de toute une préparation en amont de la mission.

Le digital intervient dans nos process mais ne dénature jamais la relation commerciale : Ils se complètent pour augmenter la performance de l’entreprise qui fait appel à nous. Externaliser cette phase prospective permet de revenir aux fondamentaux de la relation commerciale, tout en ayant un regard nouveau face aux évolutions de son marché et de ses concurrents.

