Trèsbonplan : la garantie de l’achat d’un véhicule d’occasion en toute sécurité

La garantie automobile pour les particuliers

En proposant une large sélection de voitures d’occasion de toutes marques et au meilleur prix du marché, la plateforme Trèsbonplan souhaite aujourd’hui offrir aux particuliers de réelles garanties et une vraie sécurité autour de l’acquisition d’un véhicule d’occasion. Un achat qui peut, bien souvent, dissimuler de très mauvaises surprises pour son nouveau propriétaire, avec notamment des problèmes mécaniques non déclarés lors de la vente de la voiture.

Pour l’achat d’une voiture d’occasion, la meilleure sécurité reste aujourd’hui la garantie constructeur pour les véhicules récents, valable entre deux ou trois ans après sa commercialisation. Or, avec un parc automobile français vieux, en moyenne, de douze ans, la grande majorité des véhicules d’occasion mis en vente ne sont plus couverts par cette garantie.

« Pour le particulier, il existe à ce jour un vrai risque lorsque celui-ci achète un véhicule auprès d’un autre particulier. Bon nombre d’entre eux se font complètement avoir ! En cas de problème ou de panne mécanique, il sera en effet extrêmement difficile d’obtenir gain de cause, même devant la justice. Cela peut très rapidement devenir un véritable enfer. En termes de droit et de contrat, il faut d’ailleurs faire la différence entre la garantie légale qui ne vous protège pas forcément contre les vices cachés d’un véhicule, et ce que l’on appelle la garantie contractuelle, bien plus protectrice » explique à ce sujet Michel Sedaghat, le fondateur et actuel Directeur de l’entreprise.

Un catalogue de véhicules contrôlés et de garanties

En achetant un véhicule d’occasion à travers l’intermédiaire des professionnels de Trèsbonplan, les particuliers sont désormais assurés d’accéder à un vrai système de garantie. « Notre volonté est en effet de placer la protection du consommateur à son plus haut degré, afin qu’il puisse acheter son véhicule d’occasion en toute quiétude, tout en étant couvert en cas de problèmes grâce à la garantie contractuelle. Des garanties qu’il n’aura pas s’il achète sa voiture directement auprès d’un autre particulier ! » ajoute Michel Sedaghat.

Avec Trèsbonplan, tous les véhicules mis à la vente proviennent de garages ou de concessionnaires professionnels, tous détenteurs du logiciel Autocerfa. Un système qui permet alors à l’entreprise de ne proposer que des véhicules révisés, contrôlés et finançables grâce à un crédit auto, avec ou sans apport personnel. La provenance des véhicules est ainsi connue et garantie, avec un contrôle technique à jour. Les internautes pourront également accéder à l’ensemble des informations liées à leur véhicule, que ce soit son prix, son modèle, son année de conception, son nombre de kilomètres, ou encore ses mensualités concernant l’achat.

Trèsbonplan a d’ailleurs choisi de commercialiser uniquement des véhicules garantis avec un prix en dessous de marché, afin de proposer à ses nombreux clients les meilleures occasions à saisir.

Recourir à la garantie contractuelle auprès de vendeurs professionnels

À travers la plateforme Trèsbonplan, les internautes peuvent désormais réserver leur véhicule en quelques clics puis verser un dépôt d’acompte. Grâce à la certification Autocerfa, le véhicule sera alors retiré immédiatement de l’ensemble des plateformes de vente afin de garantir sa disponibilité auprès de l’acheteur : une sécurité supplémentaire évitant, là encore, toute mauvaise surprise.

« De nombreux sites très populaires et bien connus du grand public proposent aujourd’hui des annonces de véhicules d’occasion de particuliers. Or, bon nombre de ces annonces n’offrent aucune garantie pour les acheteurs. D’où l’importance, je le répète, de se tourner vers des vendeurs professionnels comme Trèsbonplan, pour s’éviter tout problème ou arnaque. En termes de garantie contractuelle, nous conseillons d’ailleurs d’avoir une garantie qui couvre un maximum de pièces du véhicule pour éviter toute déconvenue », conclut le dirigeant de l’entreprise, Michel Sedaghat.

Que ce soit pour réserver la voiture, remplir les documents administratifs ou générer une nouvelle carte grise, toutes l

es étapes de l’achat du véhicule d’occasion sur Trèsbonplan sont entièrement automatisées. Une digitalisation des processus d’achat qui permet alors de faciliter grandement la tâche aux particuliers, en accélérant significativement les différentes procédures.

À l’heure où le marché de l’occasion dans le secteur automobile explose — répondant à une forte demande des particuliers en période d’inflation —, les arnaques sont elles aussi en forte expansion. Pour se prémunir de tout risque ou d’éventuels vices cachés lors de l’achat, les particuliers peuvent désormais se tourner vers la plateforme professionnelle Trèsbonplan pour accéder à une large sélection de véhicules certifiés et garantis, le tout au meilleur prix du marché.

Contenu proposé par Openmedias