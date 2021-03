Tres’Call, quand performance rime avec éthique et déontologie…

De la mise à disposition de fichiers jusqu’à la prospection et prise de rendez-vous, en passant par les études de marché, études sectorielles ou concurrentielles, Tres’Call propose un panel complet de prestations pour analyser les évolutions de marchés, cibler de nouveaux clients et optimiser le temps de travail des commerciaux.

Le télétravail et la situation actuelle renforcent les difficultés des commerciaux, souvent privés de rendez-vous. La prospection et la vente à distance nécessitent de réelles compétences et une organisation dédiée.

Les collaborateurs Tres’Call ont tous une expérience professionnelle de négociateurs au téléphone. De ce fait, un discours clair et précis s’adapte à chaque typologie d’interlocuteur joint et à ses besoins. Écouter, connaître et comprendre sont les atouts majeurs pour engager une relation de confiance avec les prospects, prospects pouvant avoir été extraits de fichiers ciblés fournis par Tres’Call.

La promesse de résultats

Lors de la préparation des missions, les équipes commerciales se rencontrent pour travailler en complémentarité, valorisant de ce fait les compétences de chacun.

Une phase de test composée d’un fichier de 250 prospects s’engage sur trois semaines permettant de mesurer rapidement le retour sur investissement. En complément, l’étude de marché rapportée à l’action menée permettra d’analyser les points forts et faibles, les performances des concurrents et de réajuster si nécessaire l’approche.

Un CRM dédié

Afin de fluidifier les échanges et disposer d’une vue d’ensemble partagée, un Extranet en temps réel est mis en place sous la forme d’un CRM personnalisé.

L’interface Tres’Call est disponible douze mois, accessible en desktop ou via mobile. Toutes les données d’avancement de la campagne de prospection sont visualisables en continu.

Chaque semaine, une réunion permet des points d’étape qualifiés au service du retour sur investissement attendu. Dans le détail, un état des résultats obtenus et des potentiels à considérer pour la suite de la campagne commerciale est établi, cela au bénéfice d’une relation gagnant-gagnant.

