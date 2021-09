TreeFrog lève 64 millions d’euros pour sa technologie de culture cellulaire, son pipeline de médicaments et son expansion internationale

Au niveau français et européen, dans le domaine des thérapies cellulaires, il s’agit d’une jolie somme pour un second tour privé de financement. Trois ans après sa fondation et deux ans après un premier tour de table de 6,5 millions d’euros, TreeFrog Therapeutics a cette fois levé dix fois plus : 64 millions d’euros, a annoncé la société le 13 septembre. Parmi les investisseurs nouvellement engagés, on trouve le fonds Large Venture de Bpifrance, le fonds d’investissement américain Leonard Green & Partners et le laboratoire américain Bristol Myers Squibb. Les investisseurs historiques comme le fonds européen Xange ou la SATT Aquitaine Science Transfert, ont également suivi. Implanté à Pessac (Gironde) et recensant 50 salariés, TreeFrog entend utiliser cet apport conséquent sur trois axes de développement : faire avancer son portefeuille de médicaments, déployer sa technologie innovante de production cellulaire et bénéficier de premières implantations aux Etats-Unis et au Japon.