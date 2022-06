Il voulait changer de métier il l’a fait !

Changer de métier en osant la reconversion est possible, utile, facile et pris en charge.

Tout d’abord, on le sait désormais, près de 60 % des métiers sont susceptibles d’être impactés par l’évolution des technologies d’ici 2030. En parallèle, de nouveaux métiers émergent, notamment liés à la digitalisation. La transition écologique a elle aussi un impact certain. On parle notamment de l’économie verte. De fait, ce sont autant de compétences nouvelles qu’il faudra développer rapidement.

Ensuite, de nombreux secteurs demeurent en tension concernant leurs recrutements, aussi bien auprès des jeunes entrant sur le marché du travail, qu’auprès des salariés en poste et en doute.

La santé, le numérique, l’hôtellerie, la restauration, le BTP, le transport, l’industrie… autant d’opportunités d’avenir à court et moyen terme, autant de possibilités de reconversion professionnelle en 2022.

Notre métier, changer le vôtre.

Transitions Pro Île-de-France est une structure paritaire, dirigée par les partenaires sociaux qui s’engagent en faveur du développement des compétences et des qualifications, de la transition professionnelle et plus généralement en faveur de l’emploi dans les territoires.

Elle s’adresse aux salariés qui souhaitent se reconvertir ou obtenir un diplôme au travers de différents dispositifs.



Des dispositifs solides et accessibles.

Transitions Pro Île-de-France permet grâce au financement de l’Etat d’accompagner tous ceux qui souhaitent opérer une reconversion avec un projet viable vers un métier porteur.

Ainsi, Transitions Pro Île-de-France finance les formations adéquates et le maintien de salaire des candidats à la reconversion.



Les reconversions en action.

60% des salariés d’Île-de-France déclarent souhaiter changer d’emploi dans l’année, telle est bien la vocation de Transitions Pro Île de France : sécuriser, faciliter le chemin, accompagner, financer pour transformer l’espoir en réalisation.

Notre métier est au service de tous ceux - salariés de contrat privé CDI, CDD, intérimaires, intermittents du spectacle - qui souhaitent en changer, qui veulent être acteurs de leur mobilité professionnelle via une transition professionnelle.

Cette dynamique d’action, cette volonté partagée passe évidemment par la valorisation des compétences et talents de chacun pour que changer de métier rime avec construction de vie, trouver sa voie.



Chaque secteur à sa carte à jouer.

Valoriser une branche et montrer ses enjeux économiques et d’avenir permet d’attirer les candidats. Transitions Pro Île-de-France devient alors le chef d’orchestre, le facilitateur, le financeur des reconversions à destination des différentes filières.

Vous êtes candidat, employeur, dirigeant de branche, contactez-nous !

La reconversion en action c'est maintenant, un numéro vert vous est dédié au 0800 949 549 et vous pouvez nous retrouver sur : www.transitionspro-idf.fr



Transitions Pro Île-de-France en chiffres, c’est : 5 dispositifs: Le Projet de Transition Professionnelle (PTP)

Le certificat CléA

Le Dispositif TransCo

Le Dispositif Démissionnaires

La Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 235,5 millions d’euros de dotation de l’état

13 957 dossiers déposés en 2021 et

10 863 dossiers validés en 2021 soit un taux d’acceptation de presque 80 %

