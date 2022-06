Transition numérique : Polytronics épaule les plasturgistes

Polytronics est l’un des 10 réseaux français d'innovation numérique (EDIH) à avoir été choisi par la Commission Européenne dans le cadre du programme « Digital Europe” pour renforcer l’adoption des technologies numériques par les entreprises.

Initié en 2020 par Polyméris, le pôle de compétitivité des caoutchoucs, plastiques et composites, Polytronics sensibilise et accompagne les entreprises des matériaux polymères (plastiques, textiles, composites et caoutchoucs), PME et ETI principalement, dans leur transformation numérique et la digitalisation de leurs procédés et de leurs produits.

Suite à sa sélection pour l’appel à projets, le programme de Polytronics sera tout d’abord déployé dans trois régions : Auvergne Rhône-Alpes, Bourgogne-Franche Comté, Centre-Val de Loire. Les entreprises accompagnées bénéficieront d’un parcours et de services sur-mesure avec une première phase de sensibilisation et de diagnostic sur l’usage des données ainsi qu’un accompagnement technique avec un accès facilité à des laboratoires et équipements de tests et d’expérimentation. Une offre de formations sur les compétences transverses dédiées leur sera proposée ainsi qu’un accès simplifié à des outils de financement. Enfin, les entreprises pourront accéder à un écosystème d’innovations et bénéficier d’une mise en réseau à l'échelle européenne via des collaborations techniques et commerciales avec les autres EDIH européens (European Digital Innovation Hub).

Un guichet unique

Issus du programme Européen « Digitising European Industry », les EDIH sont des regroupements d’acteurs ayant vocation à constituer un guichet unique, physique ou virtuel, pour connecter les entreprises de leurs territoires aux moyens et écosystèmes dont elles ont besoin pour réussir leur transformation numérique.

Le réseau Polytronics a pour mission, grâce au financement de la Commission européenne, de “construire une vision européenne éthique et durable du déploiement de solutions numériques pour les entreprises”, avec notamment l’intégration d’intelligence artificielle, de calcul haute performance ou encore une cybersécurité consolidée. Les enjeux d’utilisation des ressources, d’intégration de matière recyclée ou de traçabilité pourront ainsi être traités grâce à l’application de technologies numériques.

Le projet Polytronics est porté par Polyméris et par Techtera, le pôle de compétitivité des matériaux textiles. Il est par ailleurs accompagné par un consortium de 18 membres ainsi que par plusieurs autres partenaires associés.