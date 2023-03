Transdev à la conquête de l’Amérique du Nord grâce à l'acquisition de First Transit

Transdev est devenu mardi 7 mars le premier opérateur de transport public en Amérique du Nord en y doublant son chiffre d’affaires. «Aux Etats-Unis, nous passons de 1,1 à 2,3 milliards de dollars de chiffre d‘affaires, et au Canada de 160 à 300 millions, détaille Thierry Mallet, PDG de Transdev auprès de L’Usine Nouvelle. Nous doublons donc de taille en Amérique du Nord et pour les emplois, c’est même un peu plus puisque nous passons de 16 000 à plus de 35 000 collaborateurs.» En négociations depuis environ un an, Transdev dépassera 9 milliards d’euros de chiffre d‘affaires et comptera un effectif de 100 000 personnes grâce à l'acquisition de la société de First Transit, officialisée le 7 mars. Aux Etats-Unis, l’opérateur français sera désormais présent dans 43 Etats sur 50, dans des grandes villes comme Phoenix ou San Diego, ainsi que six provinces canadiennes, soit 440 sites. Il devrait transporter près de 400 millions de passagers par an.

Transport interurbain et à la demande

[...]