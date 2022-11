Traitement de surface : BASF inaugure son plus grand site en Chine

Chemetall, société détenue par la division Coatings de BASF (3,44 milliards d’euros de chiffre d’affaires en 2021), a inauguré, ce 22 novembre 2022, un site de traitement de surface à Pinghu, dans la province du Zhejiang (Chine). S’étendant sur une surface de 60 000 m2, il s’agit du premier site de production de BASF situé dans la zone de développement économique du port de Dushan et son plus grand site de traitement de surface au monde.

Le nouveau site est conçu comme une usine intelligente, avec un haut niveau d’automatisation des processus, ainsi qu’une numérisation des opérations, pour une grande efficacité dans la fabrication et la logistique. Il offrira un portefeuille complet de produits et de solutions de traitement de surface appliqués à divers segments de marché, notamment les équipementiers et les composants automobiles.

« En juillet de cette année, nous avons élargi notre capacité de production de revêtements de finition automobile sur notre site de Jiangmen, dans la province du Guangdong. Aujourd’hui, nous célébrons l’ouverture de notre nouveau site de traitement de surface à Pinghu. Nous sommes stratégiquement situés à proximité de nos clients pour répondre aux demandes locales pour nos solutions avancées et éprouvées », a déclaré Uta Holzenkamp, présidente de la division Coatings de BASF. Christophe Cazabeau, senior vice-président Traitement de surface, a ajouté : « L’Asie-Pacifique est le marché du traitement de surface qui connaît la croissance la plus rapide au monde et la Chine représente environ 50 % du marché en Asie. En localisant nos procédés et solutions de pointe, comme notre technologie couches minces Oxsilan, nous renforçons notre position de leader en Chine et nous réduirons significativement les délais de livraison à nos clients locaux ».

BASF concrétise ainsi son engagement à se développer en Chine, le plus grand marché chimique au monde. À Pinghu, le groupe est aussi associé en coentreprise avec son compatriote Heraeus pour construire une unité de recyclage de métaux précieux, dont l’exploitation doit débuter début 2023.