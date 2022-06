Traitement de l’eau : BWT France et Chimie ParisTech partenaires sur des solutions biosourcées

BWT France, spécialiste du traitement de l’eau, et l’école Chimie ParisTech – PSL ont signé un contrat de deux ans pour développer des solutions biosourcées et biodégradables de traitement de l’eau et de la protection des installations contre les dépôts et les bactéries. Les partenaires seront accompagnés par Alexandra Sauvêtre, docteure en Chimie et chargée de mener à bien les expérimentations nécessaires à la concrétisation de ce projet. Ils envisagent également une publication et le cas échéant, un transfert de technologie par le dépôt conjoint d’un brevet. Ils espèrent commercialiser une première formulation d’ici à la fin de l’année 2022. Actuellement les traitements existants sont issus de l’industrie chimique et présentent des risques pour l’Homme et l’environnement. Les principes actifs devront s’inscrire dans une démarche de durabilité. Leur origine, leur disponibilité et leur proximité seront prises en compte tout au long du cycle de vie. Tout cela sans négliger le coût final, qui devra être acceptable, ni les normes réglementaires et de sécurité.