Traité sur la pollution plastique : vers un cycle de négociations « âpre et dur »

« Âpre et dur » ! Pour Philippe Bolo, le cycle de négociations du traité sur la pollution plastique va faire l’objet d’un rude « combat ». Le député du Maine-et-Loire participait au colloque « transpartisan » organisé le 24 mai par son homologue du Morbihan, Jimmy Pahun, à l’Assemblée nationale pour mobiliser les députés autour d'un traité « contraignant » et « ambitieux » dans le cadre du deuxième round qui se tient à Paris dans les murs de l’Unesco à compter du 29 mai. La principale pierre d’achoppement ? Le caractère juridiquement « contraignant » du traité qui n’est pas acquis. Un autre point de tension majeur porte sur les modalités de financement, entre des économies développées et en voie de développement. Comme précisé par Bérangère Couillard, secrétaire d'Etat à l'écologie, la généralisation du principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) est, par exemple, à l'ordre du jour.

Se pose également la question d’un vote à la majorité ou à l’unanimité au risque d’un veto. Invitée à témoigner parmi de nombreuses personnalités comme la navigatrice Isabelle Autissier, Brune Poirson n’a pas fait dans le détail : le risque d’accoucher d’un « bout de papier » sans conséquence est réel. À l’origine de la loi Antigaspillage pour une économie circulaire (Agec), l’ancienne secrétaire d’État a constaté, par ailleurs, que les plastiques à usage unique n’ont pas vraiment reculé en France, le « symbole » des gobelets étant insuffisant. L'enjeu du plastique, troisième matériau mondial après le béton et l'acier, semblait, par surcroît, une nouvelle fois circonscrit aux emballages, au risque de passer sous silence toutes les autres applications, à commencer par le textile.

Fléau

Dans la foulée de ce colloque, la France compte donc faire valoir ses positions le samedi 29 dans le cadre d’un sommet scientifique. Alors que la pollution des plastiques et microplastiques constitue un « fléau » pour l’environnement et la santé humaine, la production annuelle, qui a plus que doublé en vingt ans pour atteindre 460 millions de tonnes, pourrait encore tripler d'ici à 2060 à 1,2 milliard de tonnes si rien n'est fait. Il est donc urgent de « fermer le robinet » pour reprendre l’intitulé de la feuille de route du Programme des Nations unies pour l'environnement (PNUE) dévoilé le 17 mai, le taux de recyclage patinant à moins de 10%. Le 23 mai, lors d’un débat animé par l’ancien député François-Michel Lambert organisé par le Cercle des entreprises engagées (CDEE), Philippe Bolo, Emmanuelle Gastaldi, maître de conférences à l'université de Montpellier (Hérault) et membre de la chaire CoPack, Philippe Reutenauer, ingénieur en chimie des plastiques et concepteur de la Fresque du plastique, et Henri Bourgeois-Costa, porte-parole du plaidoyer plastique de la Fondation Tara océan se sont accordés sur une priorité. Des « 3R », la « réduction » doit impérativement prendre le pas sur le « réemploi », le « recyclage » étant l’ultime solution. Dans cette optique, la bascule des ressources fossiles vers les renouvelables ressort comme une fausse bonne idée. Une hiérarchie partagée par les organisations non gouvernementales (ONG) comme Greenpeace, le Fonds mondial pour la nature (WWF), No Plastic in my Sea ou Surfrider Foundation.

Déchets

Le PNUE prévoit qu’il faudra gérer 408 millions de tonnes de déchets en 2040 si le modèle économique actuel se poursuivait. Ce qui se traduirait par 227 millions de tonnes de plastique abandonnées dans l'environnement. Le PNUE plaide, pour sa part, pour le triptyque « réutilisation, recyclage et alternative ».