Traité sur la pollution plastique : le pragmatisme de Plastics Europe

Adopter un "scénario de changement systémique", fondé sur "trois mutations du marché : réutiliser, recycler, diversifier". C’est ce à quoi le rapport du Programme des Nations unies pour l'environnement (Pnue), intitulé "Fermer le robinet" et publié la semaine dernière, presse la communauté internationale. Dès la semaine prochaine s’ouvre en effet à Paris un round de négociations s'inscrivant dans le cadre de l’élaboration du futur traité international contre la pollution plastique. "Les plastiques jouent un rôle positif dans la société à bien des égards, souligne Inger Andersen, directrice exécutive du Pnue. Il y a cependant un revers à la médaille : la façon dont nous produisons, utilisons et éliminons les plastiques pollue les écosystèmes, menace la santé humaine et animale et déstabilise le climat "

Dans sa feuille de route, le Pnue appelle à diminuer de moitié les plastiques à usage unique et à adopter massivement le triptyque "réutilisation, recyclage et alternative", équivalent, hiérarchie mise à part, des 3R à la sauce française et européenne : “Réduire, Réutiliser, Recycler”. L’organisme international n'évoque d’ailleurs pas directement d'objectif de réduction à la source de la production de polymères.

Réemploi, vrac, consigne...

L’objectif recherché est cependant très clair :

Cet article est réservé à nos abonnés Plastiques & Caoutchoucs et Usine Nouvelle Soutenez un journalisme d'expertise. Abonnez-vous Déjà abonné ? Connectez-vous

[...]