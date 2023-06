Traité sur la pollution plastique : la procédure polarise les débats

Réduire avant tout la production ou lutter impérativement contre les déchets : tel est le dilemme. Du 29 mai au 2 juin dans l’enceinte de l’Unesco à Paris, la France a accueilli le deuxième round (INC-2) du traité international sur la pollution plastique. Dans le cadre d’un sommet de lancement organisé le samedi 27, Catherine Colonna, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Christophe Béchu, ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des territoires, et Bérangère Couillard, secrétaire d'État à l'Écologie, avaient plaidé pour des objectifs ambitieux. Deux grands blocs émergent désormais : forte désormais de 58 pays - contre 53 le lundi - dont la France et l’Union européenne, une Coalition de la haute ambition (HAC), menée par la Norvège et le Rwanda, porte un axe prioritaire, devant le réemploi et le recyclage, de réduction de la production auprès du Comité intergouvernemental de négociation (CIN), présidé par le Péruvien Gustavo Meza-Cuadra Velázquez, qui rassemble 175 pays. Quant au caractère « juridiquement contraignant », il n’est pas encore acté.

