Train, avion, bus... Mode d'emploi de l'extension du pass sanitaire dans les transports

Afin de limiter la propagation de l'épidémie de Covid-19 et d'inciter les Français à se faire vacciner, le président Emmanuel Macron avait annoncé l'extension du pass sanitaire dès son allocution du 12 juillet. Pour rappel, celui-ci peut s'obtenir selon trois situations : un schéma vaccinal complet, un test négatif de moins de 48 h ou un certificat de rétablissement du virus de moins de six mois. Exigé depuis le 21 juillet dans les lieux de loisirs et de culture, ce pass deviendra obligatoire lundi 9 août dans les bars, les restaurants, les établissements de santé, les salons professionnels et les transports longue distance. Voici les mesures spécifiques relatives à chaque type de transport.

Dans le train

S'il ne sera pas demandé dans les TER, le pass sanitaire sera en revanche exigé dans les TGV (Inoui et Ouigo), Intercités, trains internationaux et trains de nuit. Les contrôles ne seront pas systématiques car 400 000 voyageurs seront concernés chaque jour, mais la SNCF assure qu'ils seront massifs. Ils pourront avoir lieu avant l'embarquement, pendant le trajet ou à la descente du train, et pourront être effectués via l'application TousAntiCovid Verif par les contrôleurs, les agents de la sûreté ferroviaire, et même les forces de l'ordre, présentes en appui sur les sites.

Afin de fluidifier les contrôles, la SNCF planche actuellement sur un moyen de lier le pass sanitaire et le billet, comme le font déjà Air France et Eurotunnel. « Les voyageurs contrôlés sans pass sanitaire à bord de nos trains pourront continuer leur voyage, mais recevront une amende de 135 euros », prévient l'entreprise sur son site. Même tarif pour ceux qui ne porteront pas leur masque, obligatoire dans tous les transports « au moins jusqu'à la fin de l'été » selon le ministre Jean-Baptiste Djebbari.

En cas de test positif au Covid-19, même la veille du départ, la SNCF s'engage à rembourser le prix du billet. Les voyageurs non positifs doivent toujours quant à eux s'y prendre trois jours à l'avance s'ils veulent annuler ou échanger leur voyage sans frais.

Dans le bus

Pour les voyageurs qui se déplacent en bus d'un point à l'autre de leur ville de résidence, le pass sanitaire ne sera pas nécessaire (il en va d'ailleurs de même pour les métros, les tramways ou les RER). En revanche, dès lors que le trajet est interrégional (cela concerne donc la plupart des Flixbus et autres compagnies similaires), ce document devient indispensable. Les conducteurs seront chargés des contrôles, qui s'effectueront systématiquement avant l'embarquement. Ils ne pourront pas infliger d'amende aux passagers qui ne possèdent pas de pass mais pourront leur interdire de monter à bord.

« Bien que cette mesure soit contraignante d'un point de vue opérationnel, nous l’accueillons positivement car cela va permettre à nos passagers de voyager encore plus sereinement cet été », a commenté dans un communiqué Nicolas Brusson, cofondateur et directeur général de BlaBlaCar, qui a racheté Ouibus en 2019. Le dirigeant a précisé que sa branche covoiturage n'était pour sa part pas impactée par l'extension du pass sanitaire, car les conducteurs et les passagers ne peuvent pas le réclamer.

Dans l'avion

Sans pass sanitaire, il sera désormais impossible de monter à bord d'un vol intérieur. La mesure n'est cependant pas nouvelle pour ce secteur, ce pass étant déjà obligatoire pour l'ensemble des vols intra-européens depuis le 1er juillet et pour certains vols étrangers depuis le mois de juin. Les compagnies aériennes sont donc rodées aux contrôles, qui sont effectués avant l'embarquement par le personnel de l'aéroport. Chez Air France, un remboursement est possible en cas de test positif jusqu'au jour du départ.

Exceptions

Que ce soit dans le train, le bus ou l'avion, les adolescents de 12 à 17 ans sont exemptés de pass sanitaire jusqu'au 30 septembre, n'ayant accès à la vaccination que depuis le 15 juin. Les salariés des entreprises accueillant du public (SNCF, Air France etc.) auront quant à elles jusqu'au 30 août pour fournir un pass sanitaire valide, sous peine de reclassement ou de suspension de salaire. Enfin, si l'obligation de présenter son pass sanitaire dans les lieux mentionnés entre en vigueur le 9 août, le ministre des Transports a défini une période de rodage d'une semaine, au cours de laquelle une certaine tolérance sera appliquée.