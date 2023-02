Train à hydrogène sur des rails français, fin du porte-avions Foch, mégafab Wolfspeed... Les cinq images de la semaine

Un train à hydrogène circule en France, une première

Déployé en Allemagne depuis l'été 2022, le train à hydrogène Coradia iLint a été mis en circulation pour la première fois sur le réseau ferré national début février. Cette expérimentation sur trois jours entre les gares de Loches et Reignac (Indre-et-Loire) est le fruit d’une collaboration entre son fabricant Alstom, SNCF Réseau et la Région Centre-Val-de-Loire. Ce modèle a l’avantage de n’émettre aucun gaz à effet de serre, grâce à un système de traction doté de piles à combustible, ce qui diminue également les nuisances sonores.

Fin de partie pour l'ancien porte-avions Foch

Après avoir longtemps erré en mer en quête d'un port refuge, l'ancien porte-avions Foch va finalement être coulé dans l'Atlantique, ont annoncé les autorités brésiliennes le 1er février. Une décision hautement controversée, car le navire de 266 mètres contient 24 000 tonnes de métal, d’amiante et d'autres déchets toxiques. Construit dans les années 1950, ce bâtiment géant avait servi la marine française pendant 37 ans, avant d'être cédé au Brésil en 2000 puis vendu aux enchères chantier turc Sök Denizcilik en 2021.

Une usine de puces en carbure de silicium en Allemagne

Le fabricant américain de semi-conducteurs Wolfspeed et l’équipementier automobile allemand ZF s’associent pour ouvrir, en Allemagne, une usine de puces en carbure de silicium ainsi qu’un centre commun de R&D sur cette technologie. Le montant de l'investissement, non communiqué, dépasserait les deux milliards d'euros. De quoi accompagner l’électrification de l’automobile en Europe, ces puces permettant notamment d'allonger l'autonomie de la batterie et de raccourcir le temps de recharge.

Boeing dit adieu à son célèbre 747

Plus de 50 ans après sa mise en service, le Boeing 747 tire sa révérence. Le tout dernier exemplaire de cet avion, notamment célèbre pour avoir démocratisé les vols long-courriers, a été livré à la compagnie cargo Atlas Air le 31 janvier. Au total, la «Reine des Cieux» aura transporté plus de 250 millions de passagers, à travers 1 574 appareils.

Samsung présente sa nouvelle gamme, Galaxy S23

Ecran plus ergonomique, processeur «SnapDragon 8 Gen 2» de Qualcomm, caméra de 200 mégapixels, matériaux recyclables... Le fabricant sud-coréen Samsung a présenté le 1er février sa nouvelle génération de smartphones, comprenant les Galaxy S23, S23+ et S23 Ultra. L'entreprise espère en vendre 26 millions d'exemplaires en 2023, contre 24 millions pour la génération précédente en 2022.